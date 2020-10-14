"تاريخ العسكرية المصرية" محاضرة بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية باقة من الأنشطة الثقافية والفنية.





حيث أقيمت ورشة فنية لقصر ثقافة الطفل بعنوان "انتصارات أكتوبر" للفنانة التشكيلية حسناء نويه، أوضحت خلالها طريقة التعبير عن حرب أكتوبر من خلال رسم الجندي المناضل وبعض العناصر المعبرة عن حرب أكتوبر.





وعقد بيت ثقافة سرس الليان ندوة لمناقشة قصة "فتح مصر" تأليف عبدالحميد جوده السحار، ناقشها جلال عبدالله مدرس لغة عربية ودينية وتناول الحديث عن أسباب فتح المسلمين لمصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على يد القائد عمرو بن العاص، كما نظم بيت ثقافة دنشواي محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان "كيفية الحماية من فيروس autorun" تحدث فيها حسين خطاب مدرب نادي تكنولوجيا المعلومات عن الفيروسات بصفة عامة وأثرها على أجهزة الكمبيوتر، وفيروس autorun بصفة خاصة وما ينتج عن إصابة جهاز الكمبيوتر به وكيف نستطيع حماية الجهاز منه .





قدم بيت ثقافة قويسنا أمسية شعرية بعنوان "٦ أكتوبر" للشاعر أحمد مرسال، تناول فيها الحديث عن حدث عظيم في تاريخ مصر وتناول بعض أعماله الشعرية التي كتبت في حب مصر "ديوان وشوش"، كما أقيمت مناقشة كتاب بعنوان "وماذا بعد حرب أكتوبر" ببيت ثقافة الروضة، ناقشه سعيد منصور، تناول الحديث بأن المصرين يحتفلون بالذكري ٤٧ لانتصارات أكتوبر في الوقت الذي يقود فيه الشعب المصري وقوته الأمنية حرب شرسة ضد الإرهاب علي أرض الفيروز متخذين روح الصمود والتحدي بأنها الحرب الأكبر.





عقد قصر ثقافة السادات محاضرة بعنوان "تاريخ العسكرية المصرية" ألقاها سيد حمدي، تحدث فيها عن تاريخ العسكرية المصرية وأنه حافل بالبطولات سواء الفردية أو الجماعية حيث أن حرب أكتوبر العظيمة جاءت بعد هزيمتين من نفس الدولة ،فكانت الدولة تعيش حالة الانكسار والذل فجاء النصر ليعيد لنا كرامتنا ومكانتنا بين الدول والمجتمع الدولي.





أقام بيت ثقافة بركة السبع أمسية شعرية عن شعر الفصحي لأدباء وشعراء نادي أدب بركة السبع، تناولوا الحديث بأن شعر الفصحي يستخدم كلمات من اللغة العربية التي تحمل بلاغة وقوة التأثير للمتلقي، كما أنه بالصور الجمالية ويحافظ علي اللغة، فتناقل الأجيال لشعر الفصحي يحافظ علي هوية اللغة العربية ويغرس الإنتماء للأدب العربي وهويه العرب وإحياء المفاهيم الصحيحة لدي الشباب للهوية العربية.



