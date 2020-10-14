"دراجتك .. صحتك".. وزير الرياضة يلتقي رئيس العربية للتصنيع

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، بديوان عام الوزارة، لبحث الخطوات المستقبلية في تنفيذ مراحل المشروع القومي الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة للمجتمع المصري تحت شعار "دراجتك .. صحتك"، وبحث المشروعات الشبابية والرياضية التي تنفذها الهيئة للوزارة، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء، أنه سيتم استلام 7600 دراجة ضمن مبادرة " دراجتك .. صحتك" من الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلي أن هذه المبادرة تتوافق مع رؤية القيادة السياسية والتوجيهات الخاصة بتبني المبادرات الخاصة بالحفاظ على صحة المواطنين ولياقتهم البدنية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية في جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية، وجعلها أسلوب حياة للمواطن المصري.





وأوضح "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة بدأت التنفيذ الفوري لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في طرح الدراجات من خلال مبادرة “دراجتك .. صحتك "، وإيجاد سُبل لتطويرها حتى تناسب جميع الاحتياجات سواء الممارسة الرياضية أو التنقل لمسافات أطول ، علاوة على عوائدها القوية على البنية الصحية للشباب المصري، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة سعت لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية للحصول على الدراجة الخاصة من خلال التعاون مع المؤسسات المصرفية الوطنية المصرية.





وأعرب وزير الشباب والرياضة عن ترحيبه للتعاون مع العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية، مشيدا بتميزها بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات لتلبية كافة متطلبات المنشأت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة والحرص على تقديم أعلى مستويات الجودة والسرعة.





من جانبه، أكد "التراس” أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية لخدمة شباب مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الهيئة على أتم استعداد لتكون ظهيرًا صناعيا لوزارة الشباب والرياضة.





وأوضح أن الهيئة تسعى بكامل قوتها لتنفيذ مبادرة الرئيس” عبد الفتاح السيسي” لوضع الدراجة على خريطة وسائل الانتقال الرئيسية في مصر والعمل على توطين صناعتها محليا وتسويقها بسعر مناسب وبتسهيلات في السداد.





أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على الجهود البناءة والخاصة بالشباب والرياضة وعن المبادرات الوطنية التي نتج عنها التعاون المثمر لتطوير المنظومة الرياضية والبرامج والمشروعات والمبادرات المقدمة للشباب في مختلف المجالات.





وتناول اللقاء الحديث عن المشروعات الشبابية والرياضية المُعلقة بين الوزارة والهيئة والتي ضمت 26 مشروع، ومنها المدينة الشبابية بالغردقة ومراكز شباب الصف والهايكستب، وتم الاتفاق على الانتهاء منها وافتتاحها خلال الفترة المقبلة.





وعلى هامش اللقاء تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، صالة اللياقة البدنية الموجودة داخل ديوان عام وزارة الشباب والرياضة والتي تضم أجهزة من تصنيع الهيئة العربية للتصنيع.