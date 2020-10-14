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تعليم

تقسيم مجموعات.. أبرز استعدادات حقوق القاهرة للعام الدراسي الجديد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:15 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت

صرح الدكتور صبرى السنوسى عميد كلية الحقوق  جامعة القاهرة، بأن المحاضرات سوف تكون متاحة اونلاين  لطلبة الكلية بالاضافة الى ذلك يتابع الاساتذة مع الطلاب اونلاين

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وقال الدكتور صبرى فى تصريح خاص لـ صدى البلد ، ان الكلية استعدت لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد ، ومن ابرزها  حضور الطلاب بالكلية  3 ايام  و يومين اونلاين.


كما تقسم المجموعة الواحدة الى جزءين او على حسب السعة الاستيعابية للكلية كما يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى أقرها المجلس الاعلى للجامعات للحد من الاصابة بفيروس كورونا. 


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كما اضاف أن الكلية تبذل جهودا كبيرة للتماشى مع ظروف انتشار فيروس ،وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعى والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب


وكان قد أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى .

 

وذلك لتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.

 

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