تعرف على شروط محافظة دمياط لشغل وظائف قيادية بدرجة مدير عام

أعلن ديوان عام محافظة دمياط ،في بيان صادر عنه اليوم، عن حاجته لشغل وظائف قيادية بدرجة مدير عام طبقًا لأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وذلك على النحو التالى:





١-وظيفة مدير عام الإنتاج و الشئون الاقتصادية :





والتى تتضمن شروطها ، مؤهل عال مناسب، قضاء المدة المقررة قانونًا فى وظيفة من الدرجة الأولى بإحدى المجموعات التخصصية، اجتياز البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال العمل، قدرة فائقة على القيادة والتوجيه".





٢-وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية :





والتى تتضمن شروطها ، "مؤهل هندسى عالى مناسب لنوع العمل، قضاء المدة المقررة قانونا من الفئة الأدنى، اجتياز البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال العمل ولديه قدرة فائقة على القيادة والتوجيه ".





- وأضاف البيان انه على راغبى التقدم لشغل هذه الوظائف استيفاء طلب شغل الوظيفة وذلك طبقًا لبطاقة الوصف مرفقًا به :





-بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل موضحًا به جميع تقارير الكفاية من تاريخ التعيين حتى التقدم لشغل الوظيفه وبيان الجزاءات ان وجدت.





-شهادة قانونية تفيد عدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.





-بيان عن أبرز إنجازاته وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها.





-تقديم مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين إدارتها.





-عدد ٦ صور شخصية.





هذا وتقدم الطلبات والمستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات ومقرها ديوان عام محافظة دمياط " الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية" عبارة عن أصل المستندات وأربع صور خلال شهر..





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