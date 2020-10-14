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تعليم

الجامعة التكنولوجية بالمنوفية: الانتهاء من طرح المقررات على المنصات التعليمية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:51 م
جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية
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قسم التعليم
قال الدكتور علوي الخولي رئيس الجامعة التكنولوجية بمحافظة المنوفية ، إنه تم الانهاء من طرح البرامج الدراسية الخاصة بالعام الجديد على المنصات التعليمية الخاصة بالجامعة، وفقا لتفعيل البرامج التكنولوجية الحديثة للنهوض بالمنظومة التعليمية ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات واستخدام الطلاب التكنولوجيا الحديثة بشكل سليم ، بحيث ينمي من قدراتهم ومهاراتهم في كافة المجالات التكنولوجية.



وأضاف "الخولي" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الانشطة الطلابية ستتم في الجامعة ، لكن مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من خلال تقليل أعداد الطلاب وتقسيمهم على مجموعات مراعاة للتباعد الاجتماعي ، كما سيتم إقامة الدرورات الرياضية أيضا وفقا للتدابير الاحترازية المتبعة حفاظا على صحة الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها الصحية لخدمة الطلاب من خلال الادارة الطبية الموجودة بالجامعة ، كما أنه يتم عمل بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات مثل جامعة المنوفية وجامعة بنها وجامعة طنطا لدعم الجانب الصحي بالجامعة، فضلا عن أن وزارة الصحة تقدم كافة الامكانات التي تحتاجاها الجامعة من حيث الادوية والمستلزمات الطبية .
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