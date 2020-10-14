الجامعة التكنولوجية بالمنوفية: الانتهاء من طرح المقررات على المنصات التعليمية









وأضاف "الخولي" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الانشطة الطلابية ستتم في الجامعة ، لكن مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من خلال تقليل أعداد الطلاب وتقسيمهم على مجموعات مراعاة للتباعد الاجتماعي ، كما سيتم إقامة الدرورات الرياضية أيضا وفقا للتدابير الاحترازية المتبعة حفاظا على صحة الطلاب.





وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها الصحية لخدمة الطلاب من خلال الادارة الطبية الموجودة بالجامعة ، كما أنه يتم عمل بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات مثل جامعة المنوفية وجامعة بنها وجامعة طنطا لدعم الجانب الصحي بالجامعة، فضلا عن أن وزارة الصحة تقدم كافة الامكانات التي تحتاجاها الجامعة من حيث الادوية والمستلزمات الطبية .