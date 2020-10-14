تحرير 60 مخالفة تموينية على الأسواق والمخابز في المنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق ، للتأكد من جودة المعروضات من المنتجات على المواطنين.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بالأسواق، والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 60 مخالفة تموينية، منها 55 مخالفة للمخابز البلدية .



والمخالفات تنوعت بين (نقص وزن - مواصفات – توقف عن العمل – تصرف وتجميع - أخري)، بالإضافة لتحرير 4 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (منتجات منتهية الصلاحية- تجار تموينيين -اخري أسواق)، بالإضافة الى مخالف في مجال المواد البترولية لعدم الإعلان.