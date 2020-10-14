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ثقافة

المتحف القومي للحضارة يستضيف احتفال الشباب والرياضة بذكرى أكتوبر المجيدة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
يستقبل مساء اليوم الأربعاء، المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط احتفالية وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة  بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ان الاحتفالية ستقام في الساحة المفتوحة للمتحف أمام بحيرة عين الحياة، وستشمل الاحتفالية برنامجا فنيا يبدأ بمقطوعة شعرية من مركز شباب حلوان الجديدة، وعرض بالية إيقاعي بعنوان أكتوبر السلام لأبناء نادي الشمس الرياضي، وأوبريت بكرة أحلى لطلائع مركز شباب التبين والثورة الحضري، وبرنامج غنائي لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.
 
وأكد د. غنيم أن إقامة هذه الفاعلية بالمتحف هي تاكيدا لدور المتحف كمؤسسة علمية وثقافية وتعليمية لتشجيع المواهب الفنية ورفع الوعي الأثري والثقافي للشباب بحضارتهم العريقة.

المتحف القومي للحضارة يستضيف احتفال الشباب والرياضة بذكرى أكتوبر المجيدة
المتحف القومي للحضارة يستضيف احتفال الشباب والرياضة بذكرى أكتوبر المجيدة
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