فتاوى تشغل الأذهان.. حكم تجديد الوضوء عند قراءة القرآن.. وعلي جمعة يوضح موقف الملك المظفر من الاحتفال بالمولد النبوي.. وتعرف على آخر وقت لصلاة العشاء

حكم من طلق زوجته غيابيا دون معرفتها.. أمين الفتوى يجيب

تعرف على فضل الصلاة في وقتها





نشر موقع "صدى البلد" عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير من المواطنين وماذا يفعلون إذا واجهتهم هذه الأمور فى حياتهم، نرصد أبرزها خلال التقرير التالي.





قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجب تجديد الوضوء أثناء قراءة القرآن الكريم عند وجود ناقض باستثناء عدد من الحالات.





وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « هل يجب تجديد الوضوء أثناء قراءة القرآن؟» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أنه لا يجب تجديد الوضوء أثناء قراءة القرآن الكريم إلا إذا كان الإنسان يقرأ من المصحف أو كان يعانى من سلس بول.





وتابع أمين الفتوى أنه يقاس على ذلك أي عذر شرعى مشابه لما سبق؛ فإذا نقض الوضوء يجدد المسلم وضوءه ومن ثم يعود إلى قراءة القرآن.





وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة العشاء حتى آذان الفجر لكن الأفضل ألا نؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل.





فضل الصلاة في وقتها





فضل الصلاة في وقتها أداء الصلاة له فضلٌ عظيمٌ، ومن فضل الصلاة في وقتها ما يأتي:





1- نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنّها نورٌ له في حياته الدنيا.

2- محو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله – تعالى- ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.

3- أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله.





4- يرفع الله تعالى بالصلاة درجات عبده.

5- تُدخل الصلاة المسلم الجنّة، برفقة الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-.

6- عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- انتظار الصلاة رباطًا في سبيل الله تعالى.

7- سبب في استقامة العبد على أوامر الله تعالى، حيث تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ قال اللَّه – تعالى-: «وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْـمُنكَرِ».

8- أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

9- يُعدّ المسلم في صلاةٍ حتى يرجع إذا تطهّر، وخرج إليها.

10- يُعدّ المُصلّي في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، وتبقى الملائكة تُصلّي عليه حتى يفرغ من مُصلّاه.





وقال الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز شرعًا، ومِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان؛ فقد صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ».





وأضاف «جمعة» أن الملك المظفر - تلميذ صلاح الدين الأيوبي - جمع الفقهاء ليسألهم عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي، فألف له العالم ابن دحية كتابًا أباح فيه الاحتفال.





وتابع: إن ابن دحية استند في فتواه إلى قوله تعالى: «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ» ومولد الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أيام الله تعالى فحق أن نذكر بها، والنبي الكريم أيضًا احتفل بموسى - عليه السلام فصام عاشوراء فرحًا بنجاته، كما استدل بأن الله تعالى يخفف العذاب كل يوم اثنين عن أبي لهب، لأنه فرح بمولد النبي واعتق جاريته ثويبة حينما بشرته بمولده».





حكم من طلق زوجته غيابي دون معرفتها.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن من طلق زوجته غيابيا دون معرفتها عن طريق المأذون أو المحكمة وكان موثقًا فقد وقع، وبذلك يكون تم والزوجة لم تأخذ حقها.





وأضاف أمين الفتوى أنه يمكن بوثيقة الطلاق اللجوء إلى القضاء، للحصول على حقها ولاحرج عليها في هذا الإجراء.





"ما حكم الطلاق المعلق على شرط؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مُسجّل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».





وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، قائلًا: "الطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا بالنية، فإذا حدث الشيء المُعلّق عليه؛ وقع الطلاق بشكل عام".





ونبّه أمين الفتوى إلى أنه لا يتم الفصل في مسائل الطلاق إلا بعد معرفة التفاصيل من خلال الحضور إلى مقر دار الإفتاء المصرية أو الاتصال بها على الرقم 107.







