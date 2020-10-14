AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضمن مبادرة الكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع.. فحص 48 ألف طفل حديث الولادة بقنا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:54 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الفرق الطبية بوحدات ومراكز رعاية الامومة والطفولة بكافة مراكز المحافظة نجحت في توقيع  الكشف الطبي على 48 ألفاً و 118 طفلاً من حديثي الولادة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة من عمر 3 أيام وحتى 28 يوماً والتى تم إطلاقها في أكتوبر من العام الماضى.

وأشاد محافظ قنا، بالمبادرات التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وذلك فى إطار حرصه على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية التى تقدمها الدولة للمواطنين ومن بينها مبادرة الكشف عن فيروس c  والأمراض غير السارية والكشف المبكر عن أمراض السمنة و الأنيميا والتقزم لتلاميذ المدارس، و مبادرة نور حياة للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والمبادرة التى نحن بصددها وهى مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لحديثى الولادة.

من جانبه أكد الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، تواصل أعمال المبادرة بوحدات و مراكز الرعاية الاساسية البالغ عددها 42 وحدة صحية موزعة في جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف تواضروس، أنه فى حال تم اكتشاف إصابة الطفل بضعف أو فقدان للسمع يتم عمل ملف طبى يشمل التحاليل والفحوصات الخاصة بالطفل المريض لتحديد ما إذا كانت الحالة تتطلب تدخلات علاجية أو جراحية أو زراعة قوقعة للطفل عند السن المناسب على أن تتم المتابعة الدورية للحالات التى يتم علاجها لمعرفة مدى استجابة الطفل للعلاج.


اقرأ أيضًا :

جامعة جنوب الوادي تفتح باب التقدم للحصول على مساعدات صندوق التكافل الاجتماعي

جنايات قنا تأمر بضبط وإحضار ضابط متهم فى قضية تعذيب عامل بقفط حتى الموت

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم 14 ألفا غير مصريين.. وزيرة الصحة: فحص 816 ألف طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع

فحص 3910 أطفال بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات خلال شهر أغسطس

الصحة: فحص أكثر من 800 ألف طفل حديث الولادة بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ضعف السمع

فحص 9186 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات

ترشيحاتنا

بينها باريس.. الرئيس الفرنسي يعلن حظر التجول في مدن كبرى بسبب كورونا

تعليم كفر الشيخ توضح حقيقة غلق مدرسة في فوه بسبب الإصابة بـ كورونا

خبير أوبئة: الموجة الثانية من فيروس كورونا تصل مصر فى هذا التوقيت

المؤسسية العسكرية الأقوى في العالم تتخلى عن ترامب في انتخابات 2020.. فيديو

بسبب معركة قانونية بين أهله والمستشفى.. رضيع يموت بعد ساعات من عودته إلى المنزل

بعد تدخل الهجرة.. رحلات للكويت مخصصة للمصريين العالقين بالإمارات وسددوا التكلفة كاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات لافتة.. كارول سماحة تستعرض جمالها على إنستجرام

مع اختلاف فصول السنة.. تعرف على أعراض وأسباب النخالة الوردية

كمامة على الموضة.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد