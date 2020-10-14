ضمن مبادرة الكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع.. فحص 48 ألف طفل حديث الولادة بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الفرق الطبية بوحدات ومراكز رعاية الامومة والطفولة بكافة مراكز المحافظة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 48 ألفاً و 118 طفلاً من حديثي الولادة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة من عمر 3 أيام وحتى 28 يوماً والتى تم إطلاقها في أكتوبر من العام الماضى.

وأشاد محافظ قنا، بالمبادرات التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وذلك فى إطار حرصه على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية التى تقدمها الدولة للمواطنين ومن بينها مبادرة الكشف عن فيروس c والأمراض غير السارية والكشف المبكر عن أمراض السمنة و الأنيميا والتقزم لتلاميذ المدارس، و مبادرة نور حياة للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والمبادرة التى نحن بصددها وهى مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لحديثى الولادة.

من جانبه أكد الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، تواصل أعمال المبادرة بوحدات و مراكز الرعاية الاساسية البالغ عددها 42 وحدة صحية موزعة في جميع أنحاء المحافظة .

وأضاف تواضروس، أنه فى حال تم اكتشاف إصابة الطفل بضعف أو فقدان للسمع يتم عمل ملف طبى يشمل التحاليل والفحوصات الخاصة بالطفل المريض لتحديد ما إذا كانت الحالة تتطلب تدخلات علاجية أو جراحية أو زراعة قوقعة للطفل عند السن المناسب على أن تتم المتابعة الدورية للحالات التى يتم علاجها لمعرفة مدى استجابة الطفل للعلاج.





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