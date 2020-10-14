الانتهاء من 3 مشاريع يوميا.. أبو العينين: الأجانب يرصدون التنمية في مصر بمختلف المجالات

قال النائب محمد أبو العينين ، مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، إن نظام التعليم في جامعة الملك سلمان به رؤى ونظام تعليم مختلف عن المتعارف عليه واختيار طلابها يكون قائما على مبدأ الكفاءة والإبداع ". جديدةعليهالكفاءةوالإبداع





وأضاف محمد أبو العينين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الجامعات الجديدة مثل جامعة الملك سلمان بها تخصصات غير تقليدية نستفيد منها في الداخل، والرؤى والفكر قيمة مضافة في كل مجال".









وتابع أبو العينين: "تم تنفيذ كم هائل من المشروعات التي تخدم المواطن بشكل مباشر في عهد الرئيس السيسي".









وأكمل أبو العينين: "كل يوم يتم الانتهاء من 3 مشروعات في مختلف المجالات على مر السنوات الماضية"، مضيفا: "الأجانب يرصدون التنمية في مصر بمختلف المجالات".









ولفت أبو العينين: "العاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن تخطيط قائم على رؤى وطموح مرسوم من البداية"، مضيفا: " طموح مصر مع الرئيس السيسي هو عنان السماء وهناك مشروعات تنموية ضخمة نفذت في عهد الرئيس السيسي".