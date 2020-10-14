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أخبار البلد

تعرف على أسعار الذهب في الصاغة.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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احمد قطب
هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع الجرام الواحد بنحو 12 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

في البداية قال واصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة لعدسة صدي البلد، منذ ثلاث اسابيع بدأت انخفاضات الذهب وكان السبب الاول ان احد البنوك الذي يستثمر في الذهب وهو من اقوى الصناديق الاستثمارية في العالم ويبلغ احتياطي الذهب به ١٥٣٨ طنا من الذهب قام ببيع جزء من الحصة التي يمتلكها.

وأضاف واصف أن سببين وراء البيع : السبب الاول وهو جني ارباح وتوزيع العوائد على المستثمرين، والسبب الثاني هو أن البنك يقوم بدفع كمية كبيرة من الذهب للسوق ليخفض الاسعار ويعاود الشراء مرة اخري بعد انتهاء تأثير البيع وثبات اسعار الذهب.

واشار واصفي امين واصف ان مع انخفاض أسعار صرف الدولار يرتفع سعر الذهب ومع الإعلان عن إصابة الرئيس الامريكي ترامب ما تسبب في انخفاض الدولار وارتفاع اسعار الذهب.

وأكمل واصف: انخفضت أسعار الذهب عالميا بنسبة 0.34%، وتراجع سعر الأوقية بنحو 8.17 دولار مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس ليسجل 1898 دولارا ومحليا انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 825 جنيهًا مقابل 837 جنيهًا امس وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 707 جنيهات، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 943 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 6600 جنيه.
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