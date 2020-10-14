تعرف على أسعار الذهب في الصاغة.. فيديو

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع الجرام الواحد بنحو 12 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.





في البداية قال واصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة لعدسة صدي البلد، منذ ثلاث اسابيع بدأت انخفاضات الذهب وكان السبب الاول ان احد البنوك الذي يستثمر في الذهب وهو من اقوى الصناديق الاستثمارية في العالم ويبلغ احتياطي الذهب به ١٥٣٨ طنا من الذهب قام ببيع جزء من الحصة التي يمتلكها.





وأضاف واصف أن سببين وراء البيع : السبب الاول وهو جني ارباح وتوزيع العوائد على المستثمرين، والسبب الثاني هو أن البنك يقوم بدفع كمية كبيرة من الذهب للسوق ليخفض الاسعار ويعاود الشراء مرة اخري بعد انتهاء تأثير البيع وثبات اسعار الذهب.





واشار واصفي امين واصف ان مع انخفاض أسعار صرف الدولار يرتفع سعر الذهب ومع الإعلان عن إصابة الرئيس الامريكي ترامب ما تسبب في انخفاض الدولار وارتفاع اسعار الذهب.



