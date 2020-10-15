AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

20 أكتوبر.. تنمية القدرات بجامعة حلوان تنظم ورشة حول تصميم المقررات الإلكترونية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
كريم ناصر

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر أكتوبر الجاري، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

اقرأ أيضا :

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

اقرأ أيضا :

وكان ذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

كما يأتي تنظيمها بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية  كل وفق تخصصه.

شملت هذه البرامج دورة تدريبية حول تصميم المقررات الإلكترونية  ، يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٠ - ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. مركز تنمية القدرات بجامعة حلوان ينظم دورة في تصميم المقررات الإلكترونية

تصميم المقررات الإلكترونية.. دورة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان في 13 أكتوبر

18 أكتوبر.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ينظم دورة حول حل المشكلات بطريقة إبداعية

جامعة حلوان تنظم دورة حول تصميم المقررات الدراسية

مكافحة الفساد.. دورة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان 13 أكتوبر

استخدام التكنولوجيا فى التدريس..دورة لـ تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان

ترشيحاتنا

لمحاربة الكورونا.. عصير طبيعي لتعزيز مناعة أطفالك في المدرسة

عصام الحضري يرد على أنباء عودته للملاعب عن طريق الدوري المصري

طريقة عمل السمسمية في المنزل بـ 3 وصفات مختلفة ومميزة

الأسوأ قادم .. إعلامية كويتية تكشف حقيقة الموجة الثانية لفيروس كورونا

الأهلي يكشف عن زي التدريب الجديد في المغرب.. شاهد

انتهاء مهلة الطعن على وقف رئيس نادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير مافنز السوسيس بخطوات بسيطة

لمحاربة الكورونا.. عصير طبيعي لتعزيز مناعة أطفالك في المدرسة

للرجال والنساء.. حيل بسيطة لخسارة الوزن بعد سن الأربعين