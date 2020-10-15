لطلاب زراعة القاهرة.. جداول المحاضرات العلمية والنظرية للعام الدراسى الجديد









اعلنت الزراعة بجامعة القاهرة ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " ، عن جداول توزيع المحاضرات النظرية و الحصص العملية لطلاب برنامج اللغة العربية الفصل الدراسي الأول 2020-2021 .

وللحصول على الجداول على الطالب زيارة هذا الرابط :

‏https://drive.google.com/file/d/15Qu45uYbs7KtrJirp2VufkZxpvSlN7Fx/view?usp=drivesdk





كما اعلنت الكلية عن جدول توزيع المحاضرات النظرية و الحصص العملية لطلاب برنامج اللغة الانجليزية الفصل الدراسي الأول 2020-2021 خلال هذا الرابط :





‏ view?usp=drivesdk





بالاضافة الى ذلك نوهت عن جدول توزيع المحاضرات النظرية و الحصص العملية لطلاب برنامج الهندسة الزراعية الفصل الدراسي الأول 2020-2021 عبر هذا الرابط :



