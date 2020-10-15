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تعليم

لطلاب زراعة القاهرة.. جداول المحاضرات العلمية والنظرية للعام الدراسى الجديد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت


اعلنت الزراعة بجامعة القاهرة ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " ، عن جداول  توزيع المحاضرات النظرية و الحصص العملية لطلاب برنامج اللغة العربية الفصل الدراسي الأول 2020-2021 .
 
وللحصول على الجداول على الطالب زيارة هذا الرابط :
‏https://drive.google.com/file/d/15Qu45uYbs7KtrJirp2VufkZxpvSlN7Fx/view?usp=drivesdk

كما اعلنت الكلية عن جدول توزيع المحاضرات النظرية و الحصص العملية لطلاب برنامج اللغة الانجليزية الفصل الدراسي الأول 2020-2021 خلال هذا الرابط :

‏ view?usp=drivesdk

بالاضافة الى ذلك نوهت عن جدول توزيع المحاضرات النظرية و الحصص العملية لطلاب برنامج الهندسة الزراعية الفصل الدراسي الأول 2020-2021 عبر هذا الرابط :

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