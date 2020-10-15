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بين الناس

حياتنا واقفة.. منار تناشد وزارة الداخلية مساعدتها فى استخراج شهادة وفاة لوالدها.. صور

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة منار عادل موسى مدبولى ، المقيمة 7شارع رخا ترعة السواحل امبابة محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بوزارة الداخلية مساعدتها فى استخراج شهادة وفاة لوالدها المتوفى منذ 10 سنوات.

وقالت فى استغاثتها : "انا بابا مات مقتول واللي قتلته مراته التانيه وعشيقها ودفنوا جثته في مكان لغاية النهاردة مانعرفش فين.. واتحكم عليها بالاعدام وعملت نقض نزلت من إعدام لـ 7 سنين بعد النقض، وخرجت م السجن وعملت نقض تاني ولغاية دلوقتي مش عارفه اخد شهادة وفاة، وهو ده الظلم البين بيتنا يتخرب وابويا يتقتل وحالي انا وامي واخواتي واقف بسبب شهادة الوفاة".

وأضافت : حتي المعاش مش عارفين ناخده علشان مش معانا شهادة وفاه، وابويا على الكمبيوتر الحكومة لسه عايش مع اني معايا ورق الحكم باعتراف عشيقها بجريمة القتل واللي على اساسه خدت اعدام.

للتواصل مع الشاكية 
01020074261
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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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