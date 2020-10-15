حياتنا واقفة.. منار تناشد وزارة الداخلية مساعدتها فى استخراج شهادة وفاة لوالدها.. صور

ناشدت المواطنة منار عادل موسى مدبولى ، المقيمة 7شارع رخا ترعة السواحل امبابة محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بوزارة الداخلية مساعدتها فى استخراج شهادة وفاة لوالدها المتوفى منذ 10 سنوات.





وقالت فى استغاثتها : "انا بابا مات مقتول واللي قتلته مراته التانيه وعشيقها ودفنوا جثته في مكان لغاية النهاردة مانعرفش فين.. و اتحكم عليها بالاعدام وعملت نقض نزلت من إعدام لـ 7 سنين بعد النقض، وخرجت م السجن وعملت نقض تاني ولغاية دلوقتي مش عارفه اخد شهادة وفاة، وهو ده الظلم البين بيتنا يتخرب وابويا يتقتل وحالي انا وامي واخواتي واقف بسبب شهادة الوفاة".





وأضافت : حتي المعاش مش عارفين ناخده علشان مش معانا شهادة وفاه، وابويا على الكمبيوتر الحكومة لسه عايش مع اني معايا ورق الحكم باعتراف عشيقها بجريمة القتل واللي على اساسه خدت اعدام.





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