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تعليم

اليوم .. عقد لقاء تعريفي للطلاب المقبولين بالفرقة الأولى بألسن عين شمس

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلن قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن جامعة عين شمس عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن عقد لقاء تعريفي للطلاب المقبولين بالفرقة الأولى وذلك اليوم الموافق 15_10_2020 .

ويأتي ذلك في إطار التعريف بنظام الدراسة بالقسم والكلية والمقررات الدراسية حيث تبدأ المحاضرات الدراسية يوم السبت الموافق 17 أكتوبر وفقا لجدول محاضرات الاسبوع الاول .

الجدير بالذكر أعلنت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن إدارة الكلية قائمة على تنفيذ خطة لصيانة و تطوير منشآت و مرافق الكلية فى إطار الإستعدادات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١، تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. تشمل الخطة صيانة مباني الكلية من مدرجات و مكاتب اعضاء هيئة التدريس و دورات مياه ؛ بهدف الوقوف علي ما يستلزم تطويرة و إجراء عمليات صيانة شاملة لممتلكات الكلية من بنية تحتيه و أثاث.

و أشارت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن إدارة الكلية تعمل بكامل طاقتها من كوادر فنية متخصصة و إداريين و رجالات الدفاع المدني بهدف الإستعداد للعام الدراسي الجديد مبكرًا، مشدده علي أن الكلية تحرص علي توفير أفضل الإمكانيات لخدمة أبناء الكلية الجدد و القدامى و توفير كافة سبل الراحة و الأمان لهم ليتسنى لهم وضع كامل طاقاتهم في الحياة الدراسية بشكل فعال يتيح لهم الإستفادة من الخبرات الآكاديمية التي يقدمها لهم أساتذة الكلية.
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