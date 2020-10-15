اليوم .. عقد لقاء تعريفي للطلاب المقبولين بالفرقة الأولى بألسن عين شمس

ويأتي ذلك في إطار التعريف بنظام الدراسة بالقسم والكلية والمقررات الدراسية حيث تبدأ المحاضرات الدراسية يوم السبت الموافق 17 أكتوبر وفقا لجدول محاضرات الاسبوع الاول .

الجدير بالذكر أعلنت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن إدارة الكلية قائمة على تنفيذ خطة لصيانة و تطوير منشآت و مرافق الكلية فى إطار الإستعدادات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١، تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. تشمل الخطة صيانة مباني الكلية من مدرجات و مكاتب اعضاء هيئة التدريس و دورات مياه ؛ بهدف الوقوف علي ما يستلزم تطويرة و إجراء عمليات صيانة شاملة لممتلكات الكلية من بنية تحتيه و أثاث.





و أشارت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن إدارة الكلية تعمل بكامل طاقتها من كوادر فنية متخصصة و إداريين و رجالات الدفاع المدني بهدف الإستعداد للعام الدراسي الجديد مبكرًا، مشدده علي أن الكلية تحرص علي توفير أفضل الإمكانيات لخدمة أبناء الكلية الجدد و القدامى و توفير كافة سبل الراحة و الأمان لهم ليتسنى لهم وضع كامل طاقاتهم في الحياة الدراسية بشكل فعال يتيح لهم الإستفادة من الخبرات الآكاديمية التي يقدمها لهم أساتذة الكلية.