الكهرباء توضح تفاصيل التعاون مع شركة سيمنز في مجال الطاقة المتجددة.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة متحدث وزارة الكهرباء ، إن شركة سيمنز ليست فقط شركة عالمية ومشهورة في مجالات الطاقة ومجالات كثيرة اخري مؤكدا ان شركة سيمنز أصبحت شريكة لشركات مصرية مهمة جدا .





واضاف ايمن حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناة تن ، إن شركة سيمنز مهمة جدا في مجالات التدريب والطاقة المتجددة والتقليدية لافتا إلى ان الشركاء المصريين لشركة سمينز أصبحوا علي قدر عالي جدا من الاستثمارات وهذا ساعد علي تغير كبير في مجال الكهرباء .





واوضح أيمن حمزة ، ان التعاون بين شركة سيمنز كان متواجد منذ فترة ولكنه لم يظهر إلا بعد بناء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بتكلفة قليلة جدا في البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف . ولكنهإلاالبرلسالإدارية



