AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دار الإفتاء في موشن جرافيك: الإسلاموفوبيا نوع من العنصرية البغيضة وسلوك إقصائي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:30 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
محمود ضاحي
 قالت دار الإفتاء المصرية "إن الإسلاموفوبيا هي أحد المصطلحات المستحدثة التي تعبر عن حالة الكراهية والاستعداء والتحامل والخوف اللاعقلاني ضد الإسلام والمسلمين". 

وأوضحت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن الإسلاموفوبيا نوع من العنصرية البغيضة، وسلوك إقصائي ليس له مبرر معقول أو مقبول". 

وأشارت الدار إلى أن أحد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار مصطلح الإسلاموفوبيا وأنتجت آثاره الفكرية والعلمية هو الدور السلبي المشبوه الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي، حيث تعمل على تصوير الإسلام على أنه دين إرهابي يكره المخالفين ويعاديهم، والزعم بعدم وجود مشترك إنساني بين المسلمين ومخالفيهم في العقيدة؛ وذلك بهدف خلق حالة من العداء غير المبرر ضد المسلمين. 

وأضافت الدار أن المعرفة المتجردة الصادقة للإسلام تنفي هذه المزاعم جملة وتفصيلًا، فالإسلام تقوم دعوته على إرساء قيم العيش المشترك والتعاون والرحمة والمساواة بين البشر، والنظر إليهم على أنهم خلق لإله واحد، وتوصي برعاية واحترام القيم الإنسانية والخلقية باعتبارها مشتركًا أساسيًّا بين جميع بني آدم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء: الهجرة النبوية حدث فريد في تاريخ البشرية يتجاوز حدود الزمان والمكان

الإفتاء: أحداث الهجرة دليل على التخطيط والأخذ بالأسباب.. فيديو

دار الإفتاء: تطبيق القانون حق لسلطات الدولة لا الأفراد «موشن جرافيك»

الإفتاء فى موشن جرافيك: مقاومة الفساد فرض على كل مسلم.. فيديو

مرصد الإسلاموفوبيا يدين حرق نسخة القرآن الكريم مجددا في السويد

دار الإفتاء: الإسلاموفوبيا نوع من العنصرية البغيضة وسلوك إقصائي ليس له مبرر

ترشيحاتنا

بعد القبض على أحد مرتكبى حادث فتاة المعادي..الديهي: يطالب بمحاكمة علنية ..فيديو

وفاة المطرب طاهر مصطفى

خيانة مكتملة.. تسريبات هيلاري كلينتون تفضح محمد مرسي |فيديو

لحظة وصول محمود الخطيب إلى ملعب كهرماء كاليفورنيا لحضور تدريب الأهلي.. شاهد

الأسوأ قادم .. إعلامية كويتية تكشف حقيقة الموجة الثانية لفيروس كورونا

بعد ساعات من الإفراج عنها.. إعادة اعتقال زوجة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال والنساء.. حيل بسيطة لخسارة الوزن بعد سن الأربعين

طريقة عمل السمسمية في المنزل بـ 3 وصفات مختلفة ومميزة

قائد القوات الجوية يستقل طائرة مقاتلة للاطمئنان على جاهزية نسور مصر..صور