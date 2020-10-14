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توك شو

اقفوا جنب الرئيس.. رسالة من محمد أبو العينين للشعب المصري.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:36 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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محمود محسن
وجه النائب محمد أبو العينين مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، رسالة الى المصريين قائلا:"اقفوا جنب الرئيس" مؤكدا أن الرئيس دائما يراهن على وعي الشعب في المقام الأول من أجل ألا تحدث أي فتنة في الداخل. 


وأضاف أبو العينين خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب أن ننتقل إلى الإبداع الفني والتقني والتكنولوجي والذي ترتقي به الشعوب.


وتابع النائب محمد أبو العينين أنه لم تعد تقيم الأمم الآن بما تملكه ولكن أصبح يتم التقييم بما تنتجه الشعوب بما يمثل قيمة مضافة، مؤكدا أنني مازلت أتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن كل الأرقام الخارجة من ميزانيتنا مازالت متواضعة.


وأشار إلى أنه يجب أن نعمل على مضاعفة تلك الميزانيات لأن هناك إصرارا من القائد لتعظيم القيمة المضافة وتفجير الطاقات الكامنة في المجتمع وهو موجود .


وأكد أبو العينين أن "مشروع تحديث الجيزة" كان به 400 مشروع للمحافظة مؤكدا أن الهدف من ذلك أن يكون هناك جيزة جديدة.
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