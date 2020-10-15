حبس عاطلين سرقا كابلات كهربائية من مشروع بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عاطلان، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة كابلات كهرباء خاصة بمشروع رفع كفاءة الطرق بمنطقة مدينة نصر.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهما والوقائع التى ارتكبوها من قبل.





وكانت قد نجحت الاطواف الأمنية بالقاهرة فى القبض على عاطلين سرقا كابلات كهرباء مدينة نصر.

فأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث مدينة نصر أول تمكنوا من القبض على عاطلين أثناء قيامهما بسرقة كابلات كهربائية خاصة بمشروع رفع كفاءة الطرق بشارع ذاكر حسين بدائرة القسم .





واعترفا بالواقعة بارتكاب الواقعة تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.