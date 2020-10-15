حبس قائمين على صيدليتين لحيازتهما 120 ألف قرص وأدوية مخدرة محظورة ومهربة جمركيا

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس قائمين على صيدليتين بمدينة نصر والتجمع الخامس، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة قرابة 120 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية ومنشطات محظور تداولها ومهربة جمركيًا بداخل مخزنين بدون ترخيص.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.





وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط قرابة 120 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية ومنشطات محظور تداولها ومهربة جمركيًا بداخل مخزنين بدون ترخيص خاصين بصيدلتين بالقاهرة.





فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى قيام اثنين من القائمين على إدارة صيدليتين بدائرة قسمى شرطة (أول مدينة نصر - التجمع الخامس) بالقاهرة ببيع وترويج العقاقير المخدرة والأدوية المنشطة والأدوية المستوردة والمهربة وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء صغير السن مقابل مبالغ مالية كبيرة.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف الصيدليتين وأمكن ضبط المتهمين المذكورين، وأسفر التفتيش عن ضبط قرابة 120 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية ومنشطات محظور تداولها ومهربة جمركيًا بداخل مخزنين غير مرخصين خاصين بكل صيدلية.



