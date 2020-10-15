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اقتصاد

حماية المستهلك يصدر 23 قرارا في شكاوى سيارات خلال 30 يوما

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اجتماعه  الشهري رقم 156 برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج .

وفي ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018بشأن حماية المستهلك اعلن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي  قيام المجلس بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة فى عدد 400 شكوى ، منهم 48 شكوى فى مجال السيارات و 352 شكوى فى مجال السلع المعمرة والمتنوعة .

وأضاف سمير أنه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس الادارة قد اصدر 23 قرارا بإصلاح السيارة ، وإصدار قرار باستبدال السيارة او استرجاعها ورد قيمتها فى  11 شكوى.


وشدد المجلس على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 الى 20 يوم فى شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى ، وفى حالة عدم الالتزام يتم الاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأشار رئيس الجهاز الى ان مجلس الادارة قد اصدر قراره فى 352 شكوى سلع معمرة ومتنوعة ، منها 224 قرارا باستبدال واسترجاع سلع معمرة واجهزة كهربائية  و 117 قرارا بالاصلاح، و 11 قرارات فى مجال العقارات والتايم شير.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولا سيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

ودعا الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588 من أي تليفون أرضي  او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg  أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .
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