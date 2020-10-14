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ديني

تشتري ذهباً دون علم زوجها لأنه مبذر.. وأمين الفتوى: لا يجوز شرعاً

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:38 م
تشتري ذهب دون علم
تشتري ذهب دون علم زوجها
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محمود ضاحي
أشتري ذهبًا دون علم زوجي من مصاريف المنزل لأنه مبذر.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء.
 
أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المال أمانة معها، وهذا التصرف غير جائز شرعًا، لأن كل ما تدخره يكون لها وعليها أن تتفق معه فيما تقوم به.

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الأصل في الحلف أن يكون باسم الله تعالى أو بأسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى، وأما الحلف بما يعرف بالطاعات كالصيام والصلاة كأن يقول أقسم بصلاتي وبصيامى وغير ذلك فلا يحل شرعًا، ولا يعتبر يمينًا ولا كفارة فيه، والواجب فيه التوبة والاستغفار.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، عبر الفيسبوك خلال إجابته على سؤال ": أقسمت بصيامي أن أفعل شيء فهل يجب فعله أم أكفر عن يميني هذا وما كفارته" : أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).

قال الكاسانى: وَالْحَلِفُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَا يَكُونُ يَمِينًا. [ بدائع الصنائع. 3/7].

قال الزيلعى: والحلف بالطاعة لا يكون يمينا، لأنه حلف بغير الله تعالى. [ تبيين الحقائق 3/111].
قال ابن حجر الهيتمى. (إلا أن يريد بالحق العبادات فلا يكون يمينا قطعا). [ تحفة المحتاج. 10/8].
قال ابن حزم:( من حلف بغير الله فليس حالفا، ولا هي يمينا، وهو باطل ليس فيه إلا استغفار الله تعالى والتوبة فقط). والله اعلم.
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