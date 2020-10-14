مستشار الرئيس للشئون الدينية: ضرب الأبناء جريمة وعدوان يدمر نفسية الطفل.. فيديو

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن هناك بناءً يبني بين الأبوين وبين الابن يبذل فيه الآباء والأمهات مجهودًا ضخمًا وبصبر لأن هذا المجهود يمتد إلى أول 10 سنوات من عمر الطفل .





وأضاف الأزهري خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي ام سى، ان هذه المدة لبناء لغة مشتركة وبناء قابلية للتفاهم وبناء طريقة لإيصال المعاني المتبادلة مؤكدا ان ضرب الأبناء جريمة وعدوان يدمر نفسية الطفل.





وأوضح " الازهري" ، أن جيل السبعينيات والثمانينيات وأوائل التسعينيات كان ومازال هناك صبر وتحمل لدى الأب والأم حتى يقومون بهذه المهمة لافتا الى ان السوشيال ميديا جعلت الابهات والامهات والابناء يعيشون كل منهم في عالمة ولم يعد هناك لغة حوار مشتركة بينهم . السبعينياتوالثمانينياتوأوائلومازاللدىالأبوالأمحتىالى





وتابع: إن الكلام داخل الأسر اختزل إلى عبارات سريعة لقضاء الأمور الحياتية مؤكدًا أن لغة الحوار المشتركة هي التي تجعل هناك وسيلة للتصويب والتصحيح والتعليم والتهذيب ولكنها افتقدت ولم تعد موجودة .