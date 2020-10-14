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برلمان

نواب الشيوخ بـ «البحر الأحمر»: أزمة مياه الشرب بالمحافظة في طريقها إلى الحل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:51 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
عقد كل من النائب عبدالرحيم كمال، والنائب محمد سعيد الدابي، أعضاء المجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا اليوم، مع المهندس محمد عيسي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وبحضور المهندس محمد وزيرى مدير مشروعات بالشركة، لمناقشة آليات علاج مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بمدن المحافظة، والتعرّف علي إستراتيجية الدولة فى إقامة محطات معالجة المياه فى مدينتى سفاجا والقصير وباقى مدن المحافظة.

وقال النائب عبدالرحيم كمال، إن مسؤولي الشركة اكدوا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول محطات شرب جديدة إلى الخدمة، فضلًا عن التوسع في إنشاء العديد من محطات التحلية لمعالجة أزمة مياه الشرب بمدن المحافظة، مؤكدا أن أزمة مياة الشرب في طريقها إلى الحل، طبقا للبرنامج الزمني التي وضعته الحكومة لتنفيذ هذه المشروعات فى وقت محدد للاستفادة منها وتوفير نفقات نقل المياه أو توصيل المواسير لآلاف الكيلومترات، مما يؤدى إلى تحمل الدولة مبالغ باهظة فضلا عن تكرار حدوث انفجار المواسير نتيجة لطول الخطوط وزيادة الضغط.

وأكد "كمال"، علي ضرورة التوسع فى تنفيذ محطات تحلية المياه لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب، إضافة إلى ضرورة المراقبة المستمرة علي جودة المياه التى تصل للمواطن واتخاذ الإجراءات الاحترازية من خلال المعامل المشرفة على المياه بدءًا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه.

فيما أكد النائب محمد سعيد الدابي، أن تحلية مياه البحر تعد موردا أساسيا في سد العجز المائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب، مؤكدا أنه مع التحديات التي تواجهها مصر سيكون للتحلية الدور الأكبر في معالجة مشكلة نقص المياه بالاستفادة من دول الخليج التي تعتمد اعتمادًا كليًا علي تحلية مياة البحر.
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