فحص 159 طلب تنازل ورفعها للجنة العليا بمحافظة البحر الأحمر

عقدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، أمس الأربعاء، اجتماعا مع اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لفحص طلبات التنازل عن الأراضى، مؤكدة أن اللجنة تمكنت من فحص وتصنيف 159 طلبا وجارٍ عرضها عبر اللجنة العليا بديوان عام المحافظة على المحافظ للحصول على التوقيعات اللازمة.





وأكدت رئيس مدينة سفاجا أن طلبات التنازل تأتى ضمن الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمدينة بسفاجا من خلال استيفاء الأوراق المطلوبة، سواء كانت طلبات تنازل فى حالات "الأراضي- المحلات التجارية- المحلات العامة -الكازينوهات"، بحيث تكون الأوراق المطلوبة كالتالي "أصل العقد التجارى، وأصل إيصال السداد الأخير، وصورة بطاقة المتنازِل والمتنازَل إليه بحضور كلا الطرفين".





من جانب آخر، تفقدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا أمس، الأربعاء، عددا من طلبات توصيل المرافق فى الأحياء الجديدة ومتابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات.





كما تفقدت رئيس المدينة طلبات أعمال البدء فى الإنشاءات والبناء للمواطنين أصحاب تراخيص البناء السارية لمنع أى مخلفات فى المهد، وواصلت جولتها بمتابعة عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية بعدد من شوارع المدينة، ووجهت مسئولى الإدارة الهندسية بمراجعة عمليات الرصف وجميع البالوعات والمطابق بتلك الشوارع وإتمامها بالشكل المطلوب وفقًا للمعايير والمواصفات الفنية وكذا صيانة وترميم القواطع بها مؤكدةً على سرعة تنفيذ تلك الأعمال.





كما أكدت أيضًا أنه سيتم دراسة موقف الشوارع الجانبية المتفرعة من المناطق التى تم رصفها لاستكمال هذه الأعمال بها فى حال اكتمال توصيل شبكات المرافق لضمان عدم الحفر بها مرة أخرى.





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