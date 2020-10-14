مجدي عبد العاطي يتنازل عن شكواه ضد أسوان

أكد مجدى عبدالعاطي المدير الفنى السابق لنادي أسوان الرياضي، أنه تنازل عن شكواه التى تقدم بها في وقت سابق ضد نادي أسوان بشأن مستحقاته المتأخرة.





وأشار "عبدالعاطي" إلى أنه عقب تقديمه للاستقالة كانت هناك مستحقات متأخرة لمدة ثلاثة أشهر، لكن رفض النادي لغضبه حين ذلك من تقديم الاستقالة فلجأت للشكوى بالاتحاد .







واختتم عبدالعاطي حديثه أنه رأي أنه لا يوجد سبب لتعكير علاقتى المحترمة بمجلس إدارة أسوان ولذلك قررت التنازل عن الشكوى متمنيا لهم التوفيق فيما هو قادم.







وكان مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أسوان، تقدم باستقالته من تدريب الفريق لمجلس إدارة النادي الجنوبي؛ بسبب ظروف مالية.





وقال عبد العاطي، عبر صفحته على "فيسبوك": "أرجو من مجلس إدارة أسوان قبول استقالتي من منصبي كمدير فني للفريق، لعدم قدرتي على الاستمرار في ظل هذه الظروف".