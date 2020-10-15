نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين يزينون قائمة تعيينات الشيوخ.. والنواب الجدد يتحدثون لـ صدى البلد عن دعم الصحافة والإعلام

عماد الدين حسين: نأمل في تطوير الصحافة المصرية بمساعدة مجلس الشيوخ

من النهر إلى البحر.. عبد المنعم سعيد: نسعى لاستغلال التوسع الجغرافي داخل مصر

بعد تعيينه بالشيوخ.. نقيب الإعلاميين: لا توجد أزمة في الحصول على عضوية النقابة





ضمت قائمة تعيينات مجلس الشيوخ 2020 كوكبة من كبار الصحفيين والإعلاميين، وذلك في إطار التنوع الذي يشهده المجلس لأول مرة، حتى يستطيع القيام بدوره كمجلس حكماء ومطبخ العمل السياسي والاقتصادي والمجتمعي.





كما تعكست الاختيارات أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الصحافة والإعلام في تشكيل الوعي الجماهيري، وخلق الاتجاهات عند المواطنين، والمساهمة في اقتراح التشريعات اللازمة التي يرون أن الوسط الإعلامي في حاجة إليها، فماذا سيقدم النواب الجدد؟.





تطوير الصحافة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ المعين، إن المجلس الجديد سيسعى إلى إثراء الحياة السياسية ودعم مجلس النواب لتحقيق مصلحة الدولة والمواطن في النهاية من خلال مناقشة أبرز القضايا والملفات التي ستحال إلينا سواء من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وأوضح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وظيفة نائب الشيوخ تختلف عن نائب النواب، بحيث لا يجوز للأول اقتراح أو تشريع أي قانون بل لابد من مراعاة القوانين التي نص عليها الدستور وقانون مجلس الشيوخ، بجانب القوانين المحالة من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وأعرب الكاتب الصحفي عن تفاؤله حيال مجلس الشيوخ الجديد بعد عودته، كما أعرب عن تفاؤله حيال إرسال ومناقشة قوانين وملفات تتعلق بتطوير الصحافة ووسائل الإعلام المصرية لأخذ رأي نواب الشيوخ فيها بالاستفادة من القامات الصحفية والإعلامية الموجودة بالمجلس وذلك حتى يعود الإعلام المصري إلى مكانته الطبيعية ويتصدر وسائل الإعلام الإقليمية والدولية.



التوسع الجغرافي

بدوره قال الكاتب الصحفي عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، وعضو مجلس النواب المعين، إن المجلس الجديد سيتعاون مع مجلس النواب لتفعيل الحياة السياسية والتشريعية عن طريق دعم الجانب التشريعي باقتراح تشريعات وقوانين سواء المكملة للدستور أو غيرها لدعم الدولة والمواطن.

وأضاف سعيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجانب الثاني من التعاون النيابي يتمثل في دعم المشروع المصري للتحديث والتقدم، بجانب تحقيق طموحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تحدث عنها بشأن التوسع الجغرافي داخل مصر من خلال المدن والطرق الجديدة بل واستغلالها بالشكل الأمثل.

وأكد نائب الشيوخ المعين، أنه سيسعى لاستغلال خبرته في العلاقات الخارجية والإعلامية داخل مجلس الشيوخ لتحقيق أفكاره التي سبق وكتب عنها في مقالاته ومنها نظرية "من النهر إلى البحر" بالتوسع الجغرافي داخل مصر وإدارة الثرورة المصرية في المثلث الذهبي ومشروع توشكي، بجانب التعمير الكامل لسيناء. وتابع النائب أن القيادة السياسية نجحت في تغيير الجغرافيا المصرية وسنسعى إلى تتويج ذلك باستغلال وتشغيل المدن والمناطق الجديدة، بجانب استحداث آخرى على غرار جنوب سيناء بإنشاء الاسماعيلية الجديدة وبورسعيد الجديدة والقنطرة الجديدة.



تمثيل الإعلاميين



