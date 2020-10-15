الآباء يدركون تقصيرهم.. أسامة الأزهري: الأبناء أمانة لا يجب التفريط بها.. فيديو

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية "إننا افتقدنا لغة الحوار بين الآباء والأبناء وهذا يؤدي إلى تزايد مشاعر الكراهية مؤكدا ان الآباء يدركون انهم قصروا في حق أولادهم عندما يكبر سنهم.





وأضاف الأزهري خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي ام سى ، ان الدور الذى تقوم به المدرسة لا يمكن ان يغني عن الدور الذى يقوم به المنزل كما ان المدرسة لا يمكنها ان تبني الا بعد بنيان البنية الأساسية للطفل في المنزل .





واوضح الأزهري ، أن الوالدين المقصرين في حق أولادهم سيقابلون الله وهم مفرطين في الأمانة الموكلة إليه مؤكدا ان كل ما يترتب في حياة الابن من كوارث ومآسي يتحملها الآباء امام الله . أولادهمالأمانةإليهحياةومآسيالآباء



