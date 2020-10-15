AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الآباء يدركون تقصيرهم.. أسامة الأزهري: الأبناء أمانة لا يجب التفريط بها.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية "إننا افتقدنا لغة الحوار بين الآباء والأبناء وهذا يؤدي إلى تزايد مشاعر الكراهية  مؤكدا ان الآباء يدركون انهم قصروا في حق أولادهم عندما يكبر سنهم.

وأضاف الأزهري خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي ام سى ، ان الدور الذى تقوم به المدرسة لا يمكن ان يغني عن الدور الذى يقوم به المنزل كما ان المدرسة لا يمكنها ان تبني الا بعد بنيان البنية الأساسية للطفل في المنزل .

واوضح الأزهري ، أن الوالدين المقصرين في حق أولادهم سيقابلون الله وهم مفرطين في الأمانة الموكلة إليه مؤكدا ان كل ما يترتب في حياة الابن من كوارث ومآسي يتحملها الآباء امام الله .

وتابع : ان تغير نمط المعيشة ليس مبررا لتخلي بعض الآباء عن واجباتهم تجاه تربية الأبناء  لافتا إلى ان التعامل مع الأبناء يجب أن يقوم على المحبة واحتضان الأطفال.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف أساعد أبنائي على المواظبة في الصلاة؟

منعا لتخريج أشخاص غير أسوياء.. برلماني يطالب بتأهيل مشرفي دور الأيتام

متكسروهمش.. هاشم بحري يقدم نصائح للأهل عن كيفية دعم الأطفال في قضايا التنمر ..فيديو

الأزهر للفتوى: عقوق الآباء للأبناء موجود وهذه صوره.. فيديو

إبراهيم عمران يكتب: الجرائم الأسرية خطر يهدد المجتمع

مستشار الرئيس للشئون الدينية: ضرب الأبناء جريمة وعدوان يدمر نفسية الطفل.. فيديو

ترشيحاتنا

طفل معجزة رحل في عز شبابه.. 5 معلومات عن المطرب طاهر مصطفى

زعلانة على الرجولة.. تعليق ناري من منة شلبي على واقعة ضحية المعادي

المتهمان بقتل فتاة المعادي يعترفان: هدفنا سرقة حقيبتها

مدير أمن القاهرة يصل قسم المعادى لمتابعة جهود فرق البحث فى مقتل وسحل فتاة بالشارع

دعاء الاستيقاظ من النوم.. حرص رسول الله عليه

عصام الحضري يرد على أنباء عودته للملاعب عن طريق الدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير مافنز السوسيس بخطوات بسيطة

لمحاربة الكورونا.. عصير طبيعي لتعزيز مناعة أطفالك في المدرسة

للرجال والنساء.. حيل بسيطة لخسارة الوزن بعد سن الأربعين