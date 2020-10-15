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محافظات

محافظ بني سويف يوافق على تخفيض قيمة إيجار 10 شوادر بالواسطى

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تخفيض القيمة الإيجارية من 1500 جنيه إلى 1000 جنيه لـ 10 شوادر بمدينة الواسطى. 

كان ذلك في إطار التعامل الفعال والاستجابة لشكاوى المواطنين، وذلك بناء عن مقترح تقدمت به اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 240 /2019 وبرئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، والتي تختص بالنظر في تعديل القيم الإيجارية للأصول المؤجرة بالوحدات المحلية ، والتي تم تكليفها ببحث تظلم مستأجري تلك الشوادر. 

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ومن جانبه أوضح السكرتير العام المساعد للمحافظة أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد غنيم محافظ  بني سويف ، قد اجتمعت اللجنة المختصة بالنظر في تعديل القيم الإيجارية للأصول المؤجرة بالوحدات المحلية ، وذلك لبحث التظلم . 

 وقامت بدراسة وافية لهذا التظلم عن طريق المعاينة والاطلاع على القيم الإيجارية بالأماكن المجاورة ، وبناء على ذلك اقترحت اللجنة تخفيض القيمة الإيجارية بمقدار 500 جنيه عن القيمة الايجارية السابقة. 
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