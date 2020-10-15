مجلس الشيوخ يتزين.. تجهيز البهو الفرعوني لاستقبال النواب المعينين

يستعد مجلس الشيوخ اليوم لاستقبال نوابه كما بدا الاستعدادات لاستقبال الأعضاء المعينين ، فور صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية.

وتم تجهيز البهو الفرعوني لاستقبال النواب المعينين ليتم استكمال الاجراءات و استخراج كارنيهات العضوية و يوجد بالبهو الفرعوني، عددا من اللجان المُخصصة لاستقبال أعضاء مجلس الشيوخ المعينين .

وتشهد الساعات القادمة وضع اللمسات النهائية تمهيدًا لعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس ‪يوم الأحد القادم‬ الموافق ‪18 أكتوبر‬ الجاري‪.‬

كانت الساعات السابقة قد شهدت توافد أعضاء المجلس لتسجيل بصمات الوجه الخاصة بهم، في ظل الابتعاد عن تطبيق نظام البصمة باليد في اطار الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ‪ظهرًا يوم الأحد‬ 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية‪.‬