AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مجلس الشيوخ يتزين.. تجهيز البهو الفرعوني لاستقبال النواب المعينين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:11 ص
استعدادات مجلس الشيوخ
استعدادات مجلس الشيوخ
Advertisements
فريدة محمد

يستعد مجلس الشيوخ اليوم لاستقبال نوابه كما بدا الاستعدادات لاستقبال الأعضاء المعينين ، فور صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية.

وتم تجهيز البهو الفرعوني  لاستقبال النواب المعينين  ليتم استكمال الاجراءات و استخراج  كارنيهات العضوية و يوجد  بالبهو الفرعوني، عددا من اللجان المُخصصة لاستقبال أعضاء مجلس الشيوخ المعينين .

وتشهد الساعات القادمة وضع اللمسات النهائية تمهيدًا لعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس ‪يوم الأحد القادم‬ الموافق ‪18 أكتوبر‬ الجاري‪.‬

كانت الساعات السابقة قد شهدت توافد أعضاء المجلس لتسجيل بصمات الوجه الخاصة بهم، في ظل الابتعاد عن تطبيق نظام البصمة باليد في اطار  الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ‪ظهرًا يوم الأحد‬ 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية‪.‬

مجلس الشيوخ يتزين.. تجهيز البهو الفرعوني لاستقبال النواب المعينين
مجلس الشيوخ يتزين.. تجهيز البهو الفرعوني لاستقبال النواب المعينين
مجلس الشيوخ يتزين.. تجهيز البهو الفرعوني لاستقبال النواب المعينين
مجلس الشيوخ يتزين.. تجهيز البهو الفرعوني لاستقبال النواب المعينين
مجلس الشيوخ يتزين.. تجهيز البهو الفرعوني لاستقبال النواب المعينين
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد حفل استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد

أمين الشيوخ: استقبال النواب الجدد بالبهو الفرعوني.. وتسكين 527 عاملا

لماذا يستقبل مجلس الشيوخ نوابه في البهو الفرعوني فقط؟.. الأمين العام يجيب

قبل انعقاده 18 أكتوبر.. ننشر ضوابط تعيين النواب بمجلس الشيوخ

لماذا تأخر الرئيس في تعيين 100 نائب بمجلس الشيوخ؟.. 3 أسباب

اللواء محمد رستم مديرا لمكتب رئيس مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

أمريكا تكشف موعد صرف حزمة مساعدات كورونا

بصورة فاروق جعفر.. صحيفة مغربية تسخر من تصريحات ميدو عن التحكيم الافريقى

لمحاربة الكورونا.. عصير طبيعي لتعزيز مناعة أطفالك في المدرسة

الأهلي يكشف عن زي التدريب الجديد في المغرب.. شاهد

تعليم كفر الشيخ توضح حقيقة غلق مدرسة في فوه بسبب الإصابة بـ كورونا

كان أبويا.. انهيار محمد رياض خلال الحديث عن محمود ياسين.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير مافنز السوسيس بخطوات بسيطة

لمحاربة الكورونا.. عصير طبيعي لتعزيز مناعة أطفالك في المدرسة

للرجال والنساء.. حيل بسيطة لخسارة الوزن بعد سن الأربعين