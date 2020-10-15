القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك يكشف تفاصيل حملات التفتيش على أصحاب المخابز ..فيديو

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن بداية موسم المدارس تشهد إقبالا كبيرا على "العيش الفينو" والسياحي، ونتيجة هذا الطلب المتزايد تحدث هناك تقلبات في أسعار وأحجام العيش من أصحاب المخابز السياحية.





وأضاف "سمير"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "الحدث"، أن نتيجة تزايد الطلب قمنا بعمل توعية لأصحاب المخابز جميعا، وهذا بعد مخاطبة شعبة المخابز في القاهرة، ومخاطبة الاتحاد الغرف التجارية.





وأوضح سمير ، أن كل ما نطلبه من أصحاب المخابز تنفيذ القانون وإعلان وزن رغيف العيش وتنفيذ المواصفات طبقا للقانون وسعر رغيف العيش والمستهلك هو صاحب القرار في عملية الشراء. نطلبهوسعر





وتابع أن هناك حملات رقابية ستقوم بالذهاب إلى المخابز للتفتيش؛ للتأكد من تنفيذ هذه الإجراءات، وقمنا بمخاطبة المعنيين حتي يقوموا بإبلاغ المخابز، كما قمنا بإعطائهم مهلة أسبوعا للتنفيذ.





وأشار إ لى أن ظاهرة الارتفاع في أسعار بعض أصناف وأنواع السيارات أصبحت تعود من جديد وبناء علي ذلك قمنا بعمل 78 محضرا لأكبر معارض السيارات في مصر، وهذا لوضع مواصفات العربية، إضافة إ لى السعر بجانبها، مؤكدا أن المستهلك هو من يساعد في ارتفاع الأسعار .