AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نبيل الحلفاوي يكشف عن موقف جمعه بـ محمود ياسين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:10 ص
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نعى الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الفنان محمود ياسين، وكشف عن موقف جمعهما معًا.
 
وقال نبيل الحلفاوي، "لا أنسى هذا اليوم.. بعد أن تألق محمود يس على خشبة القومي وصار من أعمدته كفتى أول اختطفته السينما ليحقق فيها نفس التألق ويغيب عن بيتنا الثاني البيت الكبير".

وأضاف نبيل الحلفاوي، "كنت ما زلت في بداياتي ومع زميلة وزميل من عائلة القومي قررنا أن نفاجئه بزيارة في الاستديو الذي يصور فيه.

وأوضح نبيل الحلفاوي، "لا أنسى فرحته بهذه الزيارة وكأننا حملنا له عطر الخشبة التي صال وجال فوقها. ولكنى لاحظت أنها فرحة مشوبة بنوع من الإحساس بالذنب".

وأشار نبيل الحلفاوي، "بعد انتهاء الزيارة قلت لهما: محمود في ترحيبه الحار كأنه كان يعتذر منا عن هجرته للشاشة الكبيرة.. عاد بعد سنوات لبيته الكبير ممثلا ثم مديرا لفترة قصيرة".

واختتم نبيل الحلفاوي "محمود قبل انشغاله في السينما كان من أهم فرسان ستوديو محمد الطوخي الإذاعي والذي لم يكن يتعامل إلا مع النخبة".

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارول سماحة عن محمود ياسين: رحيل أسطورة السينما العربية

أبو هشيمة ناعيا محمود ياسين: رحم الله الفنان المصري العملاق

وداعًا الفنان الكبير.. يوسف الشريف ينعى محمود ياسين

الفنان الكبير الله يرحمه .. أحمد السبكي ينعي محمود ياسين

نبيله عبيد: وداعا الراقي المبدع محمود ياسين

وقفت بجانبي وعلمتني.. بكل حزن خالد النبوي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين

ترشيحاتنا

عائلة سطوحي والإسكندراني يهنئون الملازم محمد مشهور بتخرجه في كلية الشرطة

نبيل الحلفاوي يكشف عن موقف جمعه بـ محمود ياسين

بـ الأوف شولدر.. شيري عادل بإطلالة تخطف الأنظار

لمحاربة الكورونا.. عصير طبيعي لتعزيز مناعة أطفالك في المدرسة

الصحة: تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

مدير أمن القاهرة يصل قسم المعادى لمتابعة جهود فرق البحث فى مقتل وسحل فتاة بالشارع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير مافنز السوسيس بخطوات بسيطة

لمحاربة الكورونا.. عصير طبيعي لتعزيز مناعة أطفالك في المدرسة

للرجال والنساء.. حيل بسيطة لخسارة الوزن بعد سن الأربعين