نبيل الحلفاوي يكشف عن موقف جمعه بـ محمود ياسين

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الفنان محمود ياسين، وكشف عن موقف جمعهما معًا.

وقال نبيل الحلفاوي، " لا أنسى هذا اليوم.. بعد أن تألق محمود يس على خشبة القومي وصار من أعمدته كفتى أول اختطفته السينما ليحقق فيها نفس التألق ويغيب عن بيتنا الثاني البيت الكبير".





وأضاف نبيل الحلفاوي، "كنت ما زلت في بداياتي ومع زميلة وزميل من عائلة القومي قررنا أن نفاجئه بزيارة في الاستديو الذي يصور فيه.





وأوضح نبيل الحلفاوي، " لا أنسى فرحته بهذه الزيارة وكأننا حملنا له عطر الخشبة التي صال وجال فوقها. ولكنى لاحظت أنها فرحة مشوبة بنوع من الإحساس بالذنب".





وأشار نبيل الحلفاوي، " بعد انتهاء الزيارة قلت لهما: محمود في ترحيبه الحار كأنه كان يعتذر منا عن هجرته للشاشة الكبيرة.. عاد بعد سنوات لبيته الكبير ممثلا ثم مديرا لفترة قصيرة".





واختتم نبيل الحلفاوي " محمود قبل انشغاله في السينما كان من أهم فرسان ستوديو محمد الطوخي الإذاعي والذي لم يكن يتعامل إلا مع النخبة".