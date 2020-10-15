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مرأة

لإنقاص الوزن ونسف الكرش.. نظام غذائى للتخسيس سريع جدا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف هل تبحثين عن  نظام غذائى للتخسيس سريع جدا ..  إليكم نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام لإنقاص الوزن ونسف الكرش  يقدمه موقع برايت سايد.

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تناول البقول والحبوب فهو يمنحك الشبع لفترة أطول إليك خطة الريجيم.

الإفطار 6 صباحا

طبق صغير من  شوفان بلبن خالى الدسم

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من  اللحم المشوى  + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية  + طبق سلطة + شوربة شوفان


سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 
كوب قرفة أو كوب جنزبيل

العشاء .. قبل النوم بساعة 

بيصة مسلوقة  + توست سن
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