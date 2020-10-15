لإنقاص الوزن ونسف الكرش.. نظام غذائى للتخسيس سريع جدا

للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف هل تبحثين عن نظام غذائى للتخسيس سريع جدا .. إليكم نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام لإنقاص الوزن ونسف الكرش يقدمه موقع برايت سايد.
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تناول البقول والحبوب فهو يمنحك الشبع لفترة أطول إليك خطة الريجيم.
تناول البقول والحبوب فهو يمنحك الشبع لفترة أطول إليك خطة الريجيم.
الإفطار 6 صباحا
طبق صغير من شوفان بلبن خالى الدسم
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من اللحم المشوى + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية + طبق سلطة + شوربة شوفان
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
كوب قرفة أو كوب جنزبيل
العشاء .. قبل النوم بساعة
بيصة مسلوقة + توست سن