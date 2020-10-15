أبو العينين: طموح مصر مع السيسي عنان السماء.. وقفت ضد أهل الشر عندما خانوا الوطن.. وأنا خدام أهالي الجيزة والدقي والعجوزة

برنامجي الانتخابي قائم على رؤى استراتيجية طموحة

طموح مصر مع السيسي عنان السماء.. والعاصمة الإدارية عصرية وقيمة مضافة

الانتهاء من 3 مشاريع يوميا.. والأجانب يرصدون التنمية في مصر بمختلف المجالات

قطعت على نفسي عهدا لتحقيق آمال أبناء دائرتي

شارع جامعة الدول العربية ممكن يكون شانزليزيه الجيزة

أي حد يقدم مال سياسي شخص حقير وعلى الأهالي احتقاره.. وأنا خدام الجيزة

طلبات أبناء الجيزة والعجوزة والدقى مشروعة وستُنفَذ

تحركت بمحض إرادتي لدعم ثورة 30 يونيو في الخارج وتصحيح الصورة المغلوطة

عرضت مستندات في الأمم المتحدة لتصحيح الصورة المغلوطة عن ثورة 30 يونيو

أمين الأمم المتحدة اعترف بـ 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش رصف الطرق وحل مشكلة الباعة الجائلين ضمن الأولويات بمنطقة شارع النيل وسليمان جوهر

وقفت ضد أهل الشر عندما خانوا الوطن

100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة

أهالي الدائرة علقوا لافتات المطالبة بترشيحي.. زشاكوش جاملني بأغنية

فخور بضم الدقي والعجوزة إلى دائرة الجيزة وتمثيلي لهم شرف لي









حلَّ النائب محمد أبو العينين، مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، ضيفًا على الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، وفيما يلي تفاصيل الحوار..





قال النائب محمد أبو العينين، مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، إن شعاره الانتخابي "معا من أجل مصر" له دلالة؛ تؤكد أنه مع كل مواطن مهما كان منصبه سواء كان عاملا أو فلاحا أو وزيرا أو رئيس جمهورية.





وأضاف محمد أبو العينين، "مصر تحتاج إلى العمل الجاد والدفاع عنها في كل مكان، ومصر بها قائد يعشق تراب الدولة".





وتابع محمد أبو العينين "نحن في صراع بصرف النظر عن التحديات مع الغير، ونحن في صراع مع الزمن في كل المجالات، والرؤى الاستراتيجية مثل رؤية 2030 من البصمات التاريخية التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وأكمل محمد أبو العينين "لدى رؤى استراتيجية طموحة، وأي برنامج اتحدث عنه يعتبر امتدادا وجزءا لا يتجزأ من برنامج ورؤى مصر التي وضعها الرئيس السيسي، وبرنامجي الانتخابي هو برنامج الرئيس السيسي المستمد من الرؤى التي رسمها لصالح الدولة"، مضيفا " المستثمر الأجنبي يحتاج إلى التعرف على طرق التفكير والطموحات والرؤى المستقبلية في مختلف المجالات".





وأضاف محمد أبو العينين، أن العاصمة الإدارية الجديدة كانت صحراء والآن أصبحت أرض العاصمة الإدارية الجديدة ذات قيمة مضافة كبيرة، مشيرا إلى "العالم يتحدث عن أحدث مدينة عصرية جديدة في جميع خدماتها ومستوياتها وإنشائها".





وأكد أبو العينين "نمتلك مهندسين على أعلى مستوى، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي مهندس وحياته كلها كانت عبارة عن تخطيط عمراني وانشاءات وجمع كل أساتذة مصر والخبراء وقدم رسالة عصرية حديثة في صورة المشروعات التنموية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ".





ولفت أبو العينين إلى أن "العاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن تخطيط قائم على رؤى وطموح مرسوم من البداية"، مضيفا "طموح مصر مع الرئيس السيسي هو عنان السماء وهناك مشروعات تنموية ضخمة نفذت في عهد الرئيس السيسي".





وقال النائب محمد أبو العينين، إن نظام التعليم في جامعة الملك سلمان به رؤى جديدة ونظام تعليم مختلف عن المتعارف عليه واختيار طلابها يكون قائما على مبدأ الكفاءة والإبداع، و الجامعات الجديدة مثل جامعة الملك سلمان بها تخصصات غير تقليدية نستفيد منها في الداخل، والرؤى والفكر قيمة مضافة في كل مجال".





تابع أبو العينين: "تم تنفيذ كم هائل من المشروعات التي تخدم المواطن بشكل مباشر في عهد الرئيس السيسي" مضيفا: "كل يوم يتم الانتهاء من 3 مشروعات في مختلف المجالات على مر السنوات الماضية، والأجانب يرصدون التنمية في مصر بمختلف المجالات".





وأكد النائب محمد أبو العينين، أنه وجد الثقة من أبناء الجيزة والدقى والعجوزة، موضحًا أن الثقة أمانة وتكليف وأنه قطع على نفسه أن يوفى بجميع الالتزامات التى وعد بها وأنه سعيد بما يلاحظه من أبناء الجيزة والدقى والعجوزة.





ولفت محمد أبو العينين، إلى أنه سيخدم أبناء الجيزة سواء فى حالة توفيقه في الانتخابات أو فى حالة عدم توفيقه، مؤكدًا أن الصندوق هو من سيحدد المرشح الفائز، و دائرة الجيزة والدقي والعجوزة يوجد فيها جميع فئات المجتمع المصري العظيم، مضيفا أن :"فيها الابراج والفلاحين والأماكن رفيعة المستوى وغيرها".





وأضاف، أن كل مواطن مصري لابد وأن يفتخر بما تم تنفيذه في مصر، لافتا إلى أن شارع جامعة الدولة من الممكن أن يكون شانزليزيه الجيزة.





وتابع أبو العينين، أنه يجب اعادة تقييم الشارع من جديد وهنعمل قعدات خاصة للناس وهنجمل الشارع وعايزين فنان يرسم المكان كله وازاي استفيد بكل قطعة فيه، وفخور بضم الدقي والعجوزة إلى دائرة الجيزة وتمثيلي لهم شرف كبير لي".





وأكمل محمد أبو العينين مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، أن كل محافظات مصر كوم والجيزة والأقصر كوم تاني كونهما محافظتين سياحيتين، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنشاء مدينة عصرية تخاطب العالم.





وتابع: ملتزم بكل كلمة قلتها لأهالي الدائرة، وعايز أقول لأهالي الدائرة انا سعيد بكم.





وقال أبو العينين، :"في ناس كلموني وقالوا لي ان في ناس بتدفع فلوس عشان ننتخب ابو العينين، وكل هذا الأمر لا أعرفه ولا بدفع فلوس وماشي بثقة الناس وبالفعل بلغت".





وأكمل محمد أبو العينين، :"الصندوق هو اللي ممكن يجبني ولو جبني الصندوق سمها وطاعة ولو مجتش بردوا أنا خدام أهالي الجيزة"، مستدركا أنه لا تحالف ولا تنسيق مع أي مرشح وأخوض مستقل ، وأي حد يقدم مال سياسي شخص حقير وعلى الأهالي احتقاره وهذا الشخص ضعيف ولن يفلح".





وقال النائب محمد أبو العينين، إن جميع طلبات أبناء الجيزة والعجوزة والدقى طلبات مشروعة، وسوف يتم تنفيذها ، موضحا أنه جلس مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد لتلبية مطالب أبناء الجيزة والعجوزة والدقي.





ولفت محمد أبو العينين، إلى أن هناك تخطيطا شاملا لجميع المشكلات التى يواجهها المواطنون فى الدقى، وكشف أن محافظ الجيزة رجل وطنى ويريد خدمة وطنه.





وأوضح محمد أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه طموح وما أنجزه فى 5 سنوات، كانت سيتم فى أكثر من 20 عامًا، واتمنى أن تصل الرؤي التى يطرحها السيسي إلى عقل و قلب كل مواطن مصري، وتابع أن الصوت الانتخابي أمانة و أطالب الناخب باختيار من سيخدمهم ويدافع عن حقوقهم.





ورفض النائب محمد أبو العينين، مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، الحديث عن أي عمل خيري يقوم به في دائرته أو خارجها قائلا :" لا أحب الحديث عن أي عمل خيري أقوم بتنفيذه ولا أريد إلا الثواب من الله، و العمل الخيري لا علاقة له بالدائرة أو الانتخابات، ولا أبغى إلا الثواب ومرضاة الله سبحانه وتعالى ".





وتابع النائب محمد أبو العينين أنه يتم العمل على القيام بمشروعات خيرية ولكنني لا أستطيع الحديث عنها الآن ولكن نرصد مطالب الأهالي وخلال وقت قصير ستحل مشاكلهم معلقا "ربنا يقدرني وأسعد الكل".





وأشار أبو العينين أن مناطق اولاد علام وأرض اللواء ودائرة الدقى والعجوزة بها مشاكل كثيرة على الرغم من الامكانيات القوية خاصة على المستوى الرياضي فبها العديد من الأندية كنادي الصيد والترسانة والزمالك.





وقال النائب محمد أبو العينين، أنه خلال أول دورة انتخب بها في الجيزة كانت هناك فكرة لعمل مؤتمر مع جامعة القاهرة والمحافظ خلال ذلك الوقت مؤكدا أن رئيس الجامعة جمعنى مع 80 أستاذا من الأساتذة المتخصصين وكان ذلك خلال عام 2001.





وأضاف أبو العينين، أنه خلال هذا المؤتمر تم الاتفاق على رؤى جديدة للجيزة وتم تكليف بعمل الدراسات المتخصصة في كل النواحي البيئية وتم عمل اول كتاب بعنوان "مشروع تحديث الجيزة".





وتابع النائب محمد أبو العينين أن "مشروع تحديث الجيزة" كان به 400 مشروع للمحافظة مؤكدا أن الهدف من ذلك أن يكون هناك جيزة جديدة,





وأشار أبو العينين إلى أن موضوع الرصف الطريق في شارع النيل وسليمان جوهر موضوع ضمن الاولويات خاصة مع وجود الباعة الجائلين الذين يجب أن نوفر فرص عمل لهم أو يتم عمل مكان آخر ويتم نقلهم إليه.





وقال النائب محمد أبو العينين أنني سأعمل على حل مشكلة الباعة الجائلين بحيث أنه لا نترك كبار السن أو الشباب.





وفي سياق أخر قال النائب محمد أبو العينين، إنه تحرك بمحض إرادته ولم يكلف من أحد للدفاع عن الدولة المصرية بعد 30 يونيو، مضيفا:" استغللت علاقاتي مع برلمانيين خارج مصر بالاتحاد الأوروبي لتصحيح الصورة المغلوطة عن مصر"،" كانت هناك معلومات خاطئة تنشر عن مصر وكان هناك بعض المبالغات عن حقيقة ثورة 30 يونيو في مصر ".





وتابع أبو العينين:" وجدت ان صورة ثورة 30 يونيو في مصر مختلفة في الخارج على عكس الواقع "، مضيفا:" قنواتي الثلاث عملت ضد مرسي لأنه كان يسير في طريق مغاير وضد الدولة المصرية "، وأكمل:" توجهت إلى الأمم المتحدة وعقدت لقاءات مع لجان متخصصة وكان لديها معلومات مغلوطة وصورة مغايرة عن الواقع في مصر وعملت على تصحيح هذا الأمر ".

وأضاف محمد أبو العينين :" اصطحبت في لقاءاتي خارج مصر مستندات وصور تثبت قتل وذبح ضباط الشرطة في الأقسام وأعمال العنف والقتل والتخريب والتعذيب التي كان ينفذها اهل الشر"، وتابع محمد أبو العينين:" جلبت مستندات مدعومة بالصور للحديث مع لجان الأمم المتحدة وتصحيح الصورة المغلوطة عن مصر وثورة 30 يونيو".





أكمل ابو العينين:" في أحد اللقاءات بالخارج فرد صربي هاجمني وقال لي إن المعلومات التي قدمتها مغلوطة وقلت له الصورة والفيديو الذي عرضته حقيقة ومن يخالف الحقيقة يكون له مصالح ويحصل على تمويل، كما أشدت بدور رجال المخابرات العامة التي قامت بجلب المعلومات عن تحركات الخونة والعملاء في سرية تامة".





وكشف النائب محمد أبو العينين، كواليس لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون قائلا :" شرحت للأمين العام للأمم المتحدة حقيقة الأمور في مصر، وقال لي إنه على تواصل مستمر مع الرئيس السابق عدلي منصور وانه حصل على معلومات لم يعرفها ".





وتابع أبو العينين:" الامين العام للامم المتحدة أطلق تصريحات ضد تصريحات أوباما، وأكد أن ثورة 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش، وشكرني على نقل الصورة الحقيقية عن ثورة 30 يونيو".





وأكمل محمد أبو العينين:" جلبت 10 من الضباط المتقاعدين في مراكز الأبحاث في واشنطن لنقل الصورة الحقيقية عن ثورة 30 يونيو ".





كما شن محمد أبو العينين مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا:" أهل الشر لم يمتلكوا أي كفاءة لإدارة الدولة، و كنا بنقول دول بتوع ربنا والإخوان وقعوا مصر وكنا على شفى حرب أهلية".





وأكد محمد أبو العينين ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك مقومات رئيس دولة حقيقي، لافتا إلى أن حب المصريين للرئيس السيسي نابع من تضحيته لأجل الوطن، والرئيس يخوض تحديا كبيرا من أجل التنمية والتعمير.





وقال النائب محمد أبو العينين، إنه وقف ضد أهل الشر عندما خانوا الوطن وابتعدوا عن المسار ، وتابع :" مع بداية دخول أهل الشر في مسار خيانة الدولة المصرية قنواتي الثلاثة اشتغلت ضدهم".





وأوضح النائب محمد أبو العينين، إنه وفر منحًا لجميع المواطنين فى المحافظات وليس لأبناء الدائرة فقط، مضيفا:" هناك 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى الأكاديمية البحرية.

ولفت محمد أبو العينين، إلى أن أى شخص يتقدم على مستوى الجمهورية يكون له الحق فى الحصول على المنحة، وأى شخص فى الدائرة يريد ان يحصل على المنحة يتم التوصية عليه.





وكشف محمد أبو العينين، كيف واجه تلاعب التركي رئيس لجنة حقوق الإنسان في الأورومتوسطي وذلك بتقرير حقوق الإنسان عن مصر بحشد كافة الأعضاء ضده.





وتابع، أن هناك تقارير أرسلت للأمم المتحدة عن غضب الشعب المصري، وكان رئيس اللجنة "تركي" وغيّر الاسم من محمد مرسي للرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي واجه الإرهاب في سيناء، وحمى العالم من ويلات الإرهاب.





وأكمل أن رئيس لجنة حقوق الإنسان في الأورومتوسطي كان يتلاعب في تقرير حقوق الإنسان برفع اسم مرسي ووضع اسم السيسي، مشيرا إلى انه تمت اقالة التركي رئيس لجنة حقوق الإنسان في الأورومتوسطي بعد أن كشف تلاعبه بتقرير حقوق الإنسان عن مصر.





وكشف محمد أبو العينين مرشح إنتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، مجاملات يقدمها أهالي الجيزة له في السباق الانتخابي.





وقال أبو العينين، "ناس جاملوني بعمل أغاني ومنهم المطرب الشعبي حسن شاكوش، وفي ناس عملت لافتات للمطالبة بترشيحي في الانتخابات، وم عظم الأشياء كانت مجاملات، وأشكر كل الأحباب والأخوة الذين عبروا عن حبهم وأقول لهم أنا متشكر".





ووجه النائب محمد أبو العينين مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، كلمة إلى أهالي الجيزة قائلا "انا فخور بيكم وسعيد وبكل الى انتوا عملتوه وسامحونى لو مش قادر اقابل الناس ولكن ذلك طبقا للقواعد الصحية الخاصة بفيروس كورونا".





وأضاف أبو العينين:" سعيد لمشاركتكم وخدمتكم سواء كنت نائب أم لا، و ثقوا أنى بحبكم وثقتكم "غالية عندي جدا وادعو الله في كل صلاتي ان أكون عند حسن ظن أهالي الدائرة وأحبابي وأصدقائي منها".





عبّر محمد أبو العينين، عن فخره بضم الدقي والعجوزة إلي دائرة الجيزة، قائلًا: "فخور بضم الدقي والعجوزة إلى دائرة الجيزة وتمثيلي لهم شرف كبير لي".





كما وجه النائب محمد أبو العينين، الشكر والتقدير إلى قناة وموقع صدى البلد الإخباري على الجهد المبذول في التغطية الإعلامية لكافة القضايا، قائلا:" أشكر الموقع الإخباري الذي يتابع كل أخبار مصر أولا بأول".





وعرض الإعلامى أحمد موسى تقريرا بالفيديو من منطقة الدقى، لمعرفة رسائل الأهالى بـ أولاد علام وبين السرايات لـ النائب محمد أبو العينين مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع.





وقال أحد المواطنين إن الجميع فى ظهر النائب محمد أبو العينين، موضحًا أنه يخدم الأهالى سواء كان نائبًا فى البرلمان أو خارج مجلس النواب.





وأضاف مواطن آخر، أن الجميع فى منطقة أولاد علام سينتخب النائب محمد أبو العينين، وطالب مواطن "عايزين ناكل عيش بالحلال، ونحتاج تقنين الأوضاع فى منطقة أولاد علام".





وفى نفس السياق، قالت سيدة تبيع بعض الخضراوات والفاكهة بـ شارع سليمان جوهر، "نفسنا ناكل عيش والبلدية يسيبونا فى حالنا وعايزين نبيع بس"، كما طالبت سيدة مسنة خلال التقرير "عايزة معاش أعيش منه والبلدية يسيبونى أبيع الخبز وآكل وأعيش منه".



