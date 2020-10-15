AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أفكاره غير ملزمة.. مصطفى الفقي: دور مجلس الشيوخ تنظيري.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:35 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن دور مجلس الشيوخ "تنظيري" لطرح رؤى مختلفة ولكنها غير ملزمة.

وأضاف "الفقي"، أثناء لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن التحالف الانتخابي لا يعني بالضرورة التحالف تحت قبة البرلمان، وهذا الكلام من الناحية العلمية غير سليم، مؤكدا أن الأصل في وجود الأحزاب هو الالتزام.

وأوضح الفقي أن الرئيس يحلف اليمين أمام مجلس النواب، وفي حضور أعضاء مجلس الشيوخ ويكون هذا للاحتفال فقط، لافتا إلى أن أى حزب ليس لديه الرغبة في الوصول إلى السلطة يكون أشبه بجمعية تعاونية.

وتابع أن الأصل في الحزب أن يمثل في البرلمان، وإذا فقدت الأحزاب هذا التمثيل فلن يكون حزبًا، كما أن أي حزب في البرلمان له أقل من 5 مقاعد لا اعترف به، مؤكدا أن مصر الآن تحتاج إلى قوة سياسية واعية لمواكبة التطورات السريعة التي تقوم بها مصر في جميع المجالات.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لليوم الثاني.. جمعية أبو العينين تواصل أعمالها التوعوية والخدمية لناخبي الشيوخ.. صور

الساعات الأولى من اليوم الثاني.. إقبال كثيف وطوابير شبابية بانتخابات الشيوخ.. والناخبون يحتضنون رجال الأمن بعد الإدلاء بأصواتهم

رئيس حزب الشعب الجمهوري يهنئ نوابه الفائزين في انتخابات «الشيوخ»

موسى مصطفى موسى لـ صدى البلد: لم ننسحب من القائمة الوطنية من أجل مصر.. سندفع بـ30 مرشحا فى انتخابات مجلس النواب.. واندماج الأحزاب أمر صعب جدا فى الفترة الحالية قانونيا.. فيديو وصور

يوسف الحسيني: مجلس النواب المقبل سيكون عليه العديد من المسئوليات

ممثل تنسيقية الأحزاب بالتحالف الانتخابي: البرلمان المقبل سيكون معبرا عن جميع المصريين

ترشيحاتنا

وضع اللمسات الأخيرة للعام الدراسي الجديد بالجامعات

محمد بسام يقود طلائع الجيش إلى الفوز على بيراميدز 3-1 بركلات الترجيح فى الكأس

مرتضى منصور يتساءل: هل تحق مشاركة الشناوي أمام طلائع الجيش؟

السيسي: نرفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

حالتها صعبة جدا.. عمرو محمود ياسين: أمي لم تصدق حتى الآن أن والدي رحل

عائلة سطوحي والإسكندراني يهنئون الملازم محمد مشهور بتخرجه في كلية الشرطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهقة تلقى مصرعها يوم عيد ميلادها بسبب هدية قاتلة من حبيبها

مشاجرة على بوكيه العروس في حفل زفاف تثير السخرية على السوشيال ميديا

طريقة تحضير مافنز السوسيس بخطوات بسيطة