أفكاره غير ملزمة.. مصطفى الفقي: دور مجلس الشيوخ تنظيري.. فيديو

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي ، إن دور مجلس الشيوخ "تنظيري" لطرح رؤى مختلفة ولكنها غير ملزمة.





وأضاف "الفقي"، أثناء لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن التحالف الانتخابي لا يعني بالضرورة التحالف تحت قبة البرلمان، وهذا الكلام من الناحية العلمية غير سليم، مؤكدا أن الأصل في وجود الأحزاب هو الالتزام.





وأوضح الفقي أن الرئيس يحلف اليمين أمام مجلس النواب، وفي حضور أعضاء مجلس الشيوخ ويكون هذا للاحتفال فقط، لافتا إلى أن أى حزب ليس لديه الرغبة في الوصول إلى السلطة يكون أشبه بجمعية تعاونية. أعضاءلديهإلىأشبه





وتابع أن الأصل في الحزب أن يمثل في البرلمان، وإذا فقدت الأحزاب هذا التمثيل فلن يكون حزبًا، كما أن أي حزب في البرلمان له أقل من 5 مقاعد لا اعترف به، مؤكدا أن مصر الآن تحتاج إ لى قوة سياسية واعية لمواكبة التطورات السريعة التي تقوم بها مصر في جميع المجالات.