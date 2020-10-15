سهير شلبي عن وفاة محمود ياسين: جزء من حياتي اتخطف.. فيديو

نعت الفنانة سهير شلبي، الراحل محمود ياسين ، قائلة "الناس كلها بتعزيني في محمود، إحنا أصدقاء من أكثر من 35 سنة، كنا أصدقاء وأولادنا أصدقاء".





وقالت "شلبي" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "بينا أيام حلوة ورحلات وشغل.. أنا حاسة أن في جزء من حياتي اتخطف بموت محمود النهاردة".





وأكملت "محمود حبيبي وأخويا وصديقي.. وشهيرة أختي.. إحنا رحلة عمر مع بعض من زمان أوي"، مؤكدة "محمود ياسين القيمة والأخلاق والأدب وكل ماهو جميل".



