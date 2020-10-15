عمرو سعد يفاجئ شقيقه الأكبر العالم سامح سعد مع منى الشاذلي.. شاهد

علق سامح سعد، الحائز على جائزة الدولة للتفوق في العلوم السياسية، على مدى التشابه بينه وأخيه الفنان عمرو سعد، قائلًا "كل الناس اللي بتشوفنا مبتقولش أننا شبه بعض..عمرو فيه شبه كبير من والدي.





وأضاف "سعد"، أثناء حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، "أنا الأخ الأكبر، عمرو سعد مبيبوسش أيد حد".





وشارك الفنان عمرو سعد، في اللقاء مع أخيه، قائلا "أنا مستعد أجي أحب على أيدك دلوقتي"، مؤكدا "أنا عارف طموح سامح منذ صغره".





وتابع "كان بيفضل يحوش وبيمنع نفسه من الأكل عشان يروح يشتري الكتب ويروح معرض الكتاب"، معقبا "رحلته كانت كلها إصرار بالرغم من كمية الصعوبات التي كانت تتواجد في حياته".