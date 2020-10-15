AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرو سعد يفاجئ شقيقه الأكبر العالم سامح سعد مع منى الشاذلي.. شاهد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:06 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
علق سامح سعد، الحائز على جائزة الدولة للتفوق في العلوم السياسية، على مدى التشابه بينه وأخيه الفنان عمرو سعد، قائلًا "كل الناس اللي بتشوفنا مبتقولش أننا شبه بعض..عمرو فيه شبه كبير من والدي.

وأضاف "سعد"، أثناء حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، "أنا الأخ الأكبر، عمرو سعد مبيبوسش أيد حد".

وشارك الفنان عمرو سعد، في اللقاء مع أخيه، قائلا "أنا مستعد أجي أحب على أيدك دلوقتي"، مؤكدا "أنا عارف طموح سامح منذ صغره".

وتابع "كان بيفضل يحوش وبيمنع نفسه من الأكل عشان يروح يشتري الكتب ويروح معرض الكتاب"، معقبا "رحلته كانت كلها إصرار بالرغم من كمية الصعوبات التي كانت تتواجد في حياته".

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا شبه نسيتك لـ إليسا تقترب من 3 ملايين مشاهدة

أنا شبه نسيتك لـ إليسا تحقق 3 ملايين مشاهدة

أبو الروس يهدي منى الشاذلي هدية غير متوقعة في نهاية الحلقة|شاهد

أغاني أنصفت المرأة .. أبرزها "قط وفار" لـ سميرة سعيد و"تاج راسك" لـ شيرين و"سكة السلامة" لـ آمال ماهر

عمرو سعد يهنئ شقيقه بحصوله على جائزة الدولة للتفوق العلمي ..شاهد

«وصلة هزار» من أحمد حلمي بعد حصول شقيق عمرو سعد على جائزة الدولة

ترشيحاتنا

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تارت مانجو

دعاء الاستيقاظ من النوم.. حرص رسول الله عليه

أول صورة من مسلسل «الاختيار 2».. كريم عبد العزيز بلوك جديد

رانيا محمود ياسين متأثرة: فقدت ضهري وسندي أبويا حبيبي.. فيديو

حكم الحلف بقول عليا الطلاق بالتلاتة .. دار الإفتاء توضح

حظك اليوم الخميس 15 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة أفلام الرعب.. تمساح هائل يطرق باب منزل عائلة.. شاهد ما حدث

فيديو مؤثر حصد ملايين الإعجابات.. كلب أليف يحمي طفلة من توبيخ والدتها.. شاهد

عائلة تنفق 70 ألف جنيه في سبيل إنقاذ وعلاج كلب ضال.. اعرف القصة