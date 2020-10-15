فريق ناشئي العمال بالدرجة الرابعة يسير بخطى ثابتة من أجل الصعود لدوري الدرجة الثالثة

أكد الكابتن احمد ممدوح الشهير بـ"توتا" المدير الفني لفريق ناشئي العمال الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة، أن فريقه يخوض حاليا مرحلة الترقي من أجل الصعود لدوري الدرجة الثالثة الموسم القادم، وأن الفريق كان له تجربة مفيدة خلال العام الماضي في بطولة الترقي ولكن خبرات اللاعبين لم تسعفهم في الصعود في نهاية المطاف.





وأضاف "توتا"، أنه يثق في إمكانيات لاعبي الفريق، بالرغم من تواجد فرق كبيرة مثل مستقبل وطن وفريق إيرو سبوت، ومن المعروف أنهم من الفرق القوية خاصة في النواحي المالية لديهم خبرات كثيرة، ولكنه يثق في إمكانيات لاعبية في تخطي مجموعة الترقي والصعود كمتصدر للمجموعة والتواجد في دوري الدرجة الثالثة ثم المنافسة علي الصعود للدوري الممتاز".





وقال "تمكن فريق ناشئي العمال من تخطي فريق مستقبل وطن، وهناك مباراة قادمة أمام إيرو سبورت وستكون المباراة علي ملعب إيرو سبورت في المطار، وأن هذه المباراة تعتبر هامة للغاية لأنها ستكون هامة وستبين الفريق القادر علي المنافسة والصعود للأدوار القادة، وخسر الفريق مباراة أمام إيسكو وبالرغم من إستخواذ لاعبي الفريق علي مجريات اللقاء إلا أن لاعبي الفريق تمكنوا من تحقيق الفوز علي مستقبل وطن ةهناك أيضا مباراة هامة أمام منشية ناصر".





واختتم "يتنافس في دورة الترقي في دوري الدرجة الرابعة 5 فرق في المجموعة، ويلعب كل فريق 8 مباريات عن طريق ذهاب وعودة، ويصعد أول ثلاث فرق إلي دوري الدرجة الثالثة،وتضم المجموعة فرق مستقبل وطن وناشئي العمال وإسكو، وإيرو سبورت ومنشية ناصر، وجميع فرق المجموعة لديهم 3 نقاط حتي الأن".





ويقود فريق ناشئي العمال ك احمد ممدوح توتا و ك محمود طارق مدرب عام و ك عبد الرحمن ديدا مدرب حراس.