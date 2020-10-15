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ثقافة

مخرج مسرحية عد تنازلي: العرض يظهر معاناة وتضحيات الأطباء في فترة أزمة كورونا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:21 ص
صدى البلد
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أ ش أ
يستضيف مسرح بيرم التونسي بمدينة الإسكندرية، العرض المسرحي "عد تنازلي"، اعتبارًا من الغد الخميس وحتى السبت المقبل، وهو العرض السابع ضمن مبادرة ملتقى المؤلف المصري، والتي تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وقال مخرج المسرحية أشرف علي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العرض المسرحي "عد تنازلي" يظهر مدى جهود ومعاناة الأطباء في فترات الأزمات والأوبئة وكم التضحيات التي يقدمها الطاقم الطبي في سبيل إنقاذ البشرية، موضحًا أن العرض يأتي تقديرًا لجهودهم في أوقات الأزمات وخاصة هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأشار أشرف إلى أن العرض تدور أحداثه حول انتشار وباء خطير بدأ يقضي على سكان العالم لم يجدوا له علاجا، فيقرر المسؤولون، بناء مدينة للعزل في الصحراء ونقل الناس الغير مصابين حفاظا على الجنس البشري، يتم نقلهم عن طريق قطار داخله دكتور وممرضة وبعد الانطلاق تحدث المفاجأة عندما يكتشفوا وجود امرأة حامل بينهم مصابة بالوباء،فتتحول الرحلة إلى اختبارات إنسانية وصراع بين علاجها أم التخلي عنها.

مسرحية "عد تنازلي" من تأليف وإخراج أشرف علي، من إنتاج البيت الفني للمسرح فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة مدير الفرقة الفنان محمد مرسي، بطولة مؤمن نايل، أثار وحيد، وعادل سعيد، وحسناء حسن، وأسامة سعيد، وفيروز ياسر، وأحمد رمضان، وآلاء أدم، ديكور دنيا عزيز، موسيقى معتز مجدي، إضاءة أحمد طارق،غناء الأغاني خالد لبيب، وشيري المصري، ودراما حركية محمد صلاح.
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