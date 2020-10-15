قائمة أسوان ليلة مباراة الإسماعيلي بالجولة 33

أعلن أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، تشكيلة الفريق لمواجهة الإسماعيلي اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدورى الممتاز.









وجاءت القائمة كالتالى :





طلعت الجبلاوى 1





إسلام سليمان 13





محمد خليفة 4





محمود نعيم 7





محمد عبدالمجيد 9





عبد العزيز إمام 10





حسن طارق 11





أحمد فتحى 14





محمد همام 15





إبراهيم القاضى 19





حسن يوسف 22





أحمد صغيرى 25





سولمون منساه 26





فادى فريد 27





مصطفى البدرى 30





أحمد بلية 32





سعيد كانتى 33





يوسف العوامى 35





محمد رجب 65





محمد إسماعيل 70





أسامة نبيه 74









وتمكن نادي أسوان من حسم البقاء بالدورى الممتاز بعد الفوز علي نظيره نادي حرس الحدود بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم علي ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية ضمن الجولة 32 من بطولة الدورى الممتاز.



