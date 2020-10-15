استعادة حركة المرور بشارع 45 بعد إنهاء أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بالإسكندرية

انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية منذ قليل من أعمال إصلاح الهبوط الأرضي الذي وقع بشارع ٤٥ أمام شارع ١٤، بنطاق حي المنتزه أول، ولم يسفر عن وقوع أي خسائر.





وتم تمهيد الطريق واستعادة حركة المرور على جانبي الشارع بعد توقفها في الجانب التابع لحي أول المنتزة لساعات بسبب الهبوط الارضي، في حضور المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي اول المنتزة واللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزة.





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وكان شارع 45 بمنطقة العصافرة، التابع لحي المنتزه، شرق الإسكندرية، شهد مساء أمس، الأربعاء، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا، من دون وقوع إصابات بين المواطنين.





وهرعت وحدة التدخل السريع، وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بعمق يصل إلى 5 أمتار تقريبا.





وعلى الفور انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لموقع الهبوط الأرضي، موجهًا جميع الجهات المعنية من الطرق والمرور والحي وغيرها بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى.



