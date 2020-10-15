AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الخشت: المنظومة الشاملة للتقييم بمنصة جامعة القاهرة Smart CU نظام متكامل للاختبارات

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
أحمد علام - مريم عزت
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المنظومة الشاملة للتقييم (جورميه) Assessment Gourmet التي سيتم العمل بها ضمن منصة الجامعة التعليمية الذكية Smart CU، تعتمد على نظام متكامل يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية بأكثر من لغة، وإنشاء وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما تتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج وجودة الاختبارات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المنظومة الشاملة للتقييم Assessment Gourmet تدير جميع عمليات التقييم بداية من إنشاء المقررات الدراسية وتحديد خطة التقييم ثم مرحلة إنشاء بنوك الأسئلة، وتصميم مواصفات الورقة الامتحانية، وتأليف الأسئلة، وتكوين نماذج الاختبارات المختلفة، وجدولة الاختبارات، وتسكين وتسجيل الطلاب بها، ثم مرحلة تنفيذ الاختبارات سواء ورقيًا أو إلكترونيًا في المعامل أو عن بُعد، وتصحيح إجابات الطلبة على الأسئلة الموضوعية آليًا، وإدارة تصحيح الأسئلة المفتوحة، والوصول إلى إصدار النتائج والإحصائيات.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن المنظومة الشاملة للتقييم Assessment Gourmet نفذها مجموعة من خبراء القياس والتقويم التربوي، والمحتوى، وتكنولوجيا التعليم، لتقدم حلولًا متكاملة لجميع عمليات الاختبارات والتقييم، بالإضافة إلى أنها تضم كل خصائص وأدوات التقييم لتناسب جميع المؤسسات التعليمية بمستوياتها المختلفة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل الآن بنظام الحلول التكنولوجية لإدارة العمل الجامعي بجوانبه المختلفة، والوصول إلى تطبيقات عملية تتناسب مع طبيعة وأنشطة الجامعة من خلال أنظمة تكنولوجية موحدة.

جدير بالذكر أن المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU تتضمن مجموعة من الأنظمة العالمية المتكاملة منها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام للاجتماعات والمؤتمرات Collaborate، إلى جانب أدوات تعليمية متعددة أخرى.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يعلن إطلاق المنصة التعليمية الذكية للجامعة بأنظمة عالمية متكاملة

رئيس جامعة القاهرة : بدء الدراسة بكلية النانو تكنولوجي .. قريبا

رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل تطبيق نظام جديد في الامتحانات هذا العام

جامعة القاهرة: برامج إلكترونية لمراقبة الطلاب وكشف الغش في الامتحانات

استعدادًا لبدء العام الجامعي الجديد.. تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة على استخدام المنصة التعليمية الذكية Smart CU

جامعة القاهرة في اسبوع.. إطلاق المنصة التعليمية الذكية بأنظمة عالمية متكاملة.. والخشت: الفوز بـ20% من الجوائز يؤكد الدور المتميز في ريادة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية

ترشيحاتنا

فيديو مؤثر حصد ملايين الإعجابات.. كلب أليف يحمي طفلة من توبيخ والدتها.. شاهد

موعد المولد النبوي 2020 فلكيا وشرعيا

رسالة عاجلة من رئيس الاستخبارات السعودية السابق لــ صائب عريقات

بعد رسالته للراحل محمود ياسين.. عادل إمام يتصدر جوجل

صياد يصاب بصدمة بعد اصطياده سمكة قرش غريبة.. صور

بالهتافات وأعلام مصر.. أهالي خريجي كلية الشرطة يستقبلون الرئيس السيسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مروع.. سيارة تصدم سيدة أثناء تعرضها للسحل على يد لصين بالأرجنتين.. فيديو

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان هنا الزاهد في أحدث ظهور لها

على طريقة أفلام الرعب.. تمساح هائل يطرق باب منزل عائلة.. شاهد ما حدث