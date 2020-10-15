الخشت: المنظومة الشاملة للتقييم بمنصة جامعة القاهرة Smart CU نظام متكامل للاختبارات

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المنظومة الشاملة للتقييم (جورميه) Assessment Gourmet التي سيتم العمل بها ضمن منصة الجامعة التعليمية الذكية Smart CU، تعتمد على نظام متكامل يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية بأكثر من لغة، وإنشاء وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما تتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج وجودة الاختبارات.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المنظومة الشاملة للتقييم Assessment Gourmet تدير جميع عمليات التقييم بداية من إنشاء المقررات الدراسية وتحديد خطة التقييم ثم مرحلة إنشاء بنوك الأسئلة، وتصميم مواصفات الورقة الامتحانية، وتأليف الأسئلة، وتكوين نماذج الاختبارات المختلفة، وجدولة الاختبارات، وتسكين وتسجيل الطلاب بها، ثم مرحلة تنفيذ الاختبارات سواء ورقيًا أو إلكترونيًا في المعامل أو عن بُعد، وتصحيح إجابات الطلبة على الأسئلة الموضوعية آليًا، وإدارة تصحيح الأسئلة المفتوحة، والوصول إلى إصدار النتائج والإحصائيات.





وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن المنظومة الشاملة للتقييم Assessment Gourmet نفذها مجموعة من خبراء القياس والتقويم التربوي، والمحتوى، وتكنولوجيا التعليم، لتقدم حلولًا متكاملة لجميع عمليات الاختبارات والتقييم، بالإضافة إلى أنها تضم كل خصائص وأدوات التقييم لتناسب جميع المؤسسات التعليمية بمستوياتها المختلفة.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل الآن بنظام الحلول التكنولوجية لإدارة العمل الجامعي بجوانبه المختلفة، والوصول إلى تطبيقات عملية تتناسب مع طبيعة وأنشطة الجامعة من خلال أنظمة تكنولوجية موحدة.





جدير بالذكر أن المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU تتضمن مجموعة من الأنظمة العالمية المتكاملة منها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام للاجتماعات والمؤتمرات Collaborate، إلى جانب أدوات تعليمية متعددة أخرى.