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أخبار العالم

حدث تاريخي تشهده السعودية لأول مرة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
باشرت 51 من ملازمات التحقيق، أعمالهن؛ للنظر في قضايا الأحداث والمؤثرات العقلية والمخدرات الخاصة بالنساء والفتيات؛ وذلك بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي لمدة عام دراسي؛ للتعرف على نظام الإجراءات الجزائية ودراسة القضايا والرقابة على بعض المرافق الأمنية حيث يُعد  ذلك المرة الأولى في تاريخ النيابة العامة السعودية .

وذكر التقرير المصور الذي اعدته قناة العربية أن ملازمات التحقيق تمتع  بحصانة نيابية خلال فترة عملهن داخل 13 فرعًا في مناطق المملكة؛ فيما تم تعيين الخمس الأوائل بحسب رغباتهن؛ دعمًا لعمل المرأة في المنظومة الأمنية والعدلية.

وبدورها أفادت ملازمة التحقيق في النيابة العامة أفنان الذويبي: "منذ بداية عملنا في النيابة العامة منذ أكثر من شهرين ونصف، قمنا بالتحقيق مع النساء في مختلف القضايا مثل قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وقضايا الاعتداء على المال وقضايا الأخلاق والعرض، وكذلك العمل في الشق الثاني من أعمال النيابة وهو الرقابة على سجن النساء ومؤسسة رعاية الفتيات في دار التوقيف ودور الإيواء أيضًا.

كما بيًنت ملازمة التحقيق في النيابة العامة ندى الجهني: "التحقيق في الدوائر التي تتطلب إجراءات تتعلق بالنساء والفتيات وكذلك قضايا الأسرة والأحداث والصلح الجنابي".

وتابعت : "فيما يتعلق بعملنا في السجن، قمنا بدراسة ملفات السجينات والموقوفات؛ وذلك بصدد إبداء الآراء القانونية، وكذلك قمنا بأعمال الرقابة على سجن النساء ودور رعاية الفتيات؛ وذلك للتأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين".
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