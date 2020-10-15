بعد سب قائد بوليفيا.. تعرف على سر التحول الغريب في شخصية ليونيل ميسي





ودخل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، في مشادة كلامية مع مارسيلو مارتينز مورينو، قائد منتخب بوليفيا، خلال مباراة التانجو الأخيرة، ووجه له ألفاظا نابية.

وفاز منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم المُصنف التاسع عالميًا، على نظيره منتخب بوليفيا المُنصف 75 على العالم بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، على ملعب "هيرناندو سيليس" بالجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشهدت الأسابيع الأخيرة بعض المواقف الغريبة على شخصية ميسي، مثل تمرده ضد إدارة برشلونة وغيابه عن التدريبات كورقة ضغط للرحيل عن الفريق، بالإضافة إلى هجومه على مجلس الإدارة عقب انتقال لويس سواريز إلى صفوف أتلتيكو مدريد بسبب الطريقة التي رحل بها اللاعب، وأخيرا اعتدائه بالسب على قائد بوليفيا، خلال مباراة الأرجنتين الأخيرة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، والتي انتهت بفوز التانجو بنتيجة 2 -1.





لكن ما السبب في التحول الغريب في شخصية ميسي؟





الضغوط التي يتعرض لها اللاعب هي السبب الأول في تحول ميسي من لاعب هادئ إلى شخص عصبي ومتمرد، حيث واجه اللاعب مشاكل كبيرة مع الإدارة مؤخرا مع الطريقة التي يدار بها فريق الكرة، بالإضافة إلى الصدمة الكبيرة بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2، الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.





ميسي ايضا كان مضغوطا للغاية خلال مباراة بوليفيا الماضية، لأن اللاعب يحمل ذكريات سيئة أمام هذا المنتخب، حيث تلقى هزيمة أمامه بنتيجة 6 - 1 في تصفيات كأس العالم 2010، أما المباراة الثانية انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1 في تصفيات مونديال 2021، لذلك كان هذه المباراة ثأرية بالنسبة له.

تحول غريب طرأ على شخصية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب لاعب برشلونة الإسباني، حيث تحول من لاعب هادئ إلى شخص عصبي ينفجر في وجه من يحاول الوقوف ضده.