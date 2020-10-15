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محافظات

فحص وتحليل الفيروسات لعدد 1706 مرضى لجميع التدخلات الجراحية وغير الجراحية بمستشفيات الدقهلية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الخميس عما تم تحقيقه خلال شهر منذ البدء في فعاليات الحملة القومية لفحص وتحليل الفيروسات  فيروس  C  وفيروس B و العوز المناعي  قبل التداخلات الجراحية و الغير جراحية وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة وامتدادا للمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية 100 مليون صحة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحقيق المسح لجميع مرضى تلك التداخلات بواقع إجمالي 1706 مرضى منهم 101 مريضإايجابي و 1605 مريض سلبي  مشيرا إلى أن المسح تم على ايدي فرق طبية مدربة بالمستشفيات مع توافر كافة   المستلزمات والكواشف اللازمة لإجراء التحاليل.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم  تحويل المرضى الإيجابيين لوحدات علاج الفيروسات لاستكمال باقي الفحوصات وتلقى العلاج اللازم وذلك بالمجان ضمن فعاليات المبادرة .

واوضح وكيل الوزارة ان  صحة الدقهلية حريصة على تقديم أعلى خدمة طبية لمواطنيها وذلك كعهدكم بنا في جميع المبادرات الرئاسية والحملات القومية.

 الجدير بالذكر ان هذه  الحملة القومية بدأت من الاثنين الموافق 14 سبتمبر بجميع نقاط المسح على مستوى المحافظة بجميع مستشفيات الدقهلية
فحص وتحليل الفيروسات لعدد 1706 مرضى لجميع التدخلات الجراحية وغير الجراحية بمستشفيات الدقهلية
فحص وتحليل الفيروسات لعدد 1706 مرضى لجميع التدخلات الجراحية وغير الجراحية بمستشفيات الدقهلية
فحص وتحليل الفيروسات لعدد 1706 مرضى لجميع التدخلات الجراحية وغير الجراحية بمستشفيات الدقهلية
فحص وتحليل الفيروسات لعدد 1706 مرضى لجميع التدخلات الجراحية وغير الجراحية بمستشفيات الدقهلية
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