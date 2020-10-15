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تعليم

إدارة العريش التعليمية تبحث الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:25 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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أ ش أ
بحثت مدير إدارة العريش التعليمية منى أبو المعاطي مع مديري المدارس ورؤساء الأقسام والمراحل التعليمية الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.
وأكدت مديرة الإدارة - خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس - الانتهاء من تجهيز المدارس وإعدادها لاستقبال العام الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمواجهة فيروس (كورونا) حفاظا على التلاميذ والطلاب، وفقا للتعليمات الواردة من مديرية التربية والتعليم ، وكذا اتباع الأساليب المقررة بالتعاون مع الجهات المختصة.
,من جانبه، استعرض وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان خطة الوزارة والقرارات والكتاب الدوري المنظمة لبدء العام الدراسي الجديد لحماية صحة الطلاب وحفاظًا عليهم من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد بصفة خاصة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الآمنة. 
كما عرض رضوان مواعيد الدراسة المقررة لكل مرحلة وصف دراسي، حفاظا على التباعد الاجتماعي، إلى جانب التأكيد على توزيع جداول انتظام الدراسة بالآلية الجديدة، والاهتمام بتفعيل اللجان المنوط بها اتخاذ الإجراءات ومتابعة تنفيذها.
وأوضح أنه سبق استلام دليل الإجراءات الوقائية والاحترازية من الوزارة وتوزيعه على مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لتعميمها على جميع المدارس، والتشديد على ضرورة اتباعها في كافة المنشآت التعليمية ،حيث تتضمن توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس.
يشار إلى أنه تم تحديد مواعيد الدراسة والانتظام بالمدارس لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي في الأيام من الأحد حتى الأربعاء أسبوعيا، يومي السبت والخميس أسبوعيا للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، يومين أسبوعيا للمرحلة الإعدادية ، ويومين أسبوعيا للمرحلة الثانوية.

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