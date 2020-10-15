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محافظات

محافظ الدقهلية يوافق على دعم المستشفى المركزي بتمي الأمديد والجمالية بـ خزانين للأوكسجين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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همت الحسينى
وافق  الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية على دعم المستشفى المركزى بتمى الامديد والمستشفى المركزى  بالجمالية بخزانين للأوكسجين السائل سعه الخزان الواحد 600 لتر بتكلفه اجماليه قدرها 4.153 مليون جنيه لتوفير احتياجتها من الاكسجين.

وقد جاءت موافقة محافظ الدقهلية بناء على المذكرة التى عرضها الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والتى اوضح فيها احتياج المستشفيات المشار اليها للخزانات المذكورة.

حيث تمت موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على الارتباط بالمبلغ المذكور لتوفير الخزانات لتلبيه احتياجات المستشفيات من الاكسجين السائل .

وقد وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد المباشر مع وزارة الإنتاج الحربى لتوفير الخزانات المذكورة، وذلك وفقا للقانون 182 لسنه 2018 ووفقا للقواعد واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، ووفقا والمواصفات المطلوبة.


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