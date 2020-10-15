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حوادث

تهريب وتحويلات غير مشروعة.. الأموال العامة تضبط 5 قضايا خلال 24 ساعة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (5) قضايا (تهريب جمركى – تحويلات مرورية غير مشروعة - نصب سفريات) مُتهم فيها ( 6 أشخاص) .

وضبط فيها مستنديًا ما يقارب (3,5 مليون جنيه – 50 ألف دولار ).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

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