تهريب وتحويلات غير مشروعة.. الأموال العامة تضبط 5 قضايا خلال 24 ساعة





أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (5) قضايا (تهريب جمركى – تحويلات مرورية غير مشروعة - نصب سفريات) مُتهم فيها ( 6 أشخاص) .





وضبط فيها مستنديًا ما يقارب (3,5 مليون جنيه – 50 ألف دولار ).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.



