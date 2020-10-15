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محافظات

غدًا.. ضعف المياه بمدينة سوهاج لأعمال الصيانة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:25 م
قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب
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أنغام الجنايني

أعلن اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، عن ضعف المياه بمدينة سوهاج حي شرق وحى غرب.


وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2020، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري.


وذلك لمدة 7 ساعة لإجراء أعمال الصيانة وتركيب 2 لوحة تشغيل لمحركات طلمبات المدينة بمحطة مياه سوهاج غرب.


وتُهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.


وكان اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، قد أعلن بالأمس عن قطع المياه عن حي راشد وحى العمري وحوض الثلاثين بمدينة سوهاج.


وذلك في تمام الساعة الثامنة من صباح الخميس الموافق 15 أكتوبر الجاري وحتى الرابعة عصرًا من نفس اليوم ولمدة 8 ساعة لإجراء اعمال الاحلال والتجديد بمحطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج.


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