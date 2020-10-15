AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشباب والرياضة: الانتهاء من 3 ملاعب رياضية بمراكز شباب الوادي الجديد.. صور

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:18 م
ملاعب وزارة الرياضة
ملاعب وزارة الرياضة بالوادي الجديد
Advertisements
ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمنشأت الشبابية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، الإنتهاء من إنشاء 3 ملاعب رياضية بمراكز شباب الداخلة  .

وذكر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تسير وفق استراتيجية واضحة ومنظمة لتطوير المنظومة الرياضية والشبابية وجعل مراكز الشباب مؤهلة لاستقبال شباب مصر.

وجاءت الملاعب الجديدة  بمراكز الشباب بقطاع الداخلة بمحافظة الوادي الجديد وهي ملعب ملعب مركز شباب العروبه بغرب الموهوب وملعب مركز شباب عبد القادر بالموهوب وملعب بمركز شباب عزب القصر بالداخلة .

يذكر أن الوزارة خلال الفترة الحالية، تعمل على مشروع تطوير المدينة الشبابية بمدينة الخارجة بتكلفة 25 مليون جنيه، لينتهي المشروع في نهاية  .2022
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل وزارة الشباب يتفقد إنشاءات مديرية الأقصر.. صور

انتهاء تنفيذ 13 مشروعا رياضيا في الوادي الجديد

تطوير وإنشاءات شبابية ورياضية جديدة بالوادي الجديد

وزير الرياضة يفتتح ملاعب منجلة وحمامات السباحة بـ 4 مراكز شباب فى أسيوط

ترشيحاتنا

رانيا علواني: مستحيل أن أخطئ في حق جمهور الأهلي.. وقدمت بلاغات ضد الفبركة

أخبار الفن| الموت يفجع نجم «مسرح مصر».. تعليق ناري من منة شلبي على واقعة ضحية المعادي

قطر تطلب وساطة كويتية لحل المقاطعة العربية

إذا كنت تعاني من اهتزاز السيارة في الصباح ..اعرف السبب

الرئيس السيسي يصدر عددًا من القرارات الجمهورية

4 أسماء مطروحة لخلافة لوف في تدريب ألمانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار شهيرة ونجلها فى جنازة الفنان محمود ياسين .. شاهد

منة عرفة و ليلى أحمد زاهر أبرزهن| شاهد.. إطلالات المشاهير خلال الأسبوع

حادث مروع.. سيارة تصدم سيدة أثناء تعرضها للسحل على يد لصين بالأرجنتين.. فيديو